El noruego Tormod Frostad gana el oro en freeski big air

El noruego Tormod Frostad ganó la medalla de oro en esquí libre big air en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina, tras vencer a Mac Forehand, de Estados Unidos, en el último salto de una final de alta puntuación el martes por la noche.

Frostad lideró la mayor parte de la final de 12 hombres tras realizar dos impresionantes saltos. Pero Forehand le dio la vuelta a una emocionante competición al superar a Frostad en el penúltimo salto de la noche.

Esto convirtió lo que parecía una vuelta de la victoria para Frostad en la carrera más intensa de su carrera.

Sin embargo, Frostad, de 23 años, realizó otra actuación impecable para asegurar su primera medalla de oro en sus segundos Juegos.

Frostad terminó con 195,50 puntos frente a los 193,25 de Forehand.

Matej Svancer, de Austria, se alzó con el bronce con 191,25 puntos.

