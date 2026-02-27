Delcy llama amigo y socio a Donald Trump

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Caracas. EFE.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió ayer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien llamó “socio y amigo”, el cese del bloqueo contra el país suramericano, luego de celebrar que el republicano se refiriera de la misma manera a Caracas en su discurso del Estado de la Unión.

“Presidente Trump, como amigo, como socio, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con Estados Unidos, cese ya a las sanciones y cese al bloqueo contra nuestra patria, porque ese bloqueo también es contra la juventud venezolana”, dijo Rodríguez.

La líder chavista celebró que Trump se refiriera a Venezuela como el “nuevo amigo y socio” de EE.UU. y aseguró la gobernante que su país “nunca ha sido país enemigo” de la nación norteamericana y que “siempre ha tenido una política y concepción geopolítica de amistad y cooperación".