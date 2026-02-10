Destinos donde la eutanasia es legal

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El debate sobre la eutanasia, entendida como el derecho a decidir sobre una muerte asistida en casos de enfermedades graves e incurables, sigue siendo uno de los temas más sensibles en el mundo. Mientras en gran parte de los países continúa prohibida, un número creciente de naciones ha optado por legalizarla bajo estrictas condiciones médicas y éticas.

Actualmente, la eutanasia es legal a nivel nacional en Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, España, Colombia y Ecuador, entre otros. En estos países, el procedimiento se realiza a petición reiterada del paciente y con supervisión médica, garantizando que la decisión sea autónoma, voluntaria y consciente. Suiza y Austria, por su parte, permiten el suicidio asistido, donde el paciente se administra la medicación letal bajo acompañamiento profesional.

En América Latina, Colombia fue pionera al regular la eutanasia desde 1997, y más recientemente Ecuador aprobó su práctica en 2023. En Europa, los Países Bajos y Bélgica marcaron el camino desde inicios de los 2000, mientras que España se sumó en 2021 con una ley que reconoce el derecho a morir dignamente.

Suicidio asistido

En otros lugares del mundo, aunque la eutanasia directa o activa está prohibida, existen regulaciones que permiten otras formas de "muerte compasiva", como el suicidio asistido, en el que el personal de salud entrega los medicamentos para terminar su vida al paciente, que debe tomarlos por sí mismo.

Esta práctica es legal en Alemania, Suiza, el estado australiano de Victoria y en los estados estadounidenses de California, Colorado, Hawái, Maine, Nueva Jersey, Oregón, Vermont y Washington y también en el Distrito de Columbia.