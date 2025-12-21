El devastador año 2025: Terremotos y olas de calor dejan más de 20,000 muertos en todo el mundo

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El terremoto del 28 de marzo en Birmania, que causó más de 2.200 muertos, fue la peor catástrofe natural ocurrida en 2025, aunque un fenómeno más sostenido en el tiempo, una sucesión de olas de calor en Europa, supuso este año 16.500 fallecimientos atribuibles a las temperaturas extremas.

Generoso en desastres hasta el final, 2025 se despidió con un temporal de lluvias en el sudeste asiático que afectó principalmente a Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, con cerca de 2.000 fallecidos.

Los incendios forestales en California y en la península ibérica y el paso del huracán Melissa por el Caribe fueron otros episodios dramáticos en el año que termina.

Sismos trágicos en Birmania y Afganistán

Con una intensidad de 7,7, el terremoto de Birmania, cerca de Mandalay, afectó a 17 millones de habitantes y tuvo efectos devastadores debido a una ruptura terrestre de casi 500 kilómetros.

Más de cuatro millones de personas quedaron sin agua potable y seis meses después unas 200.000 continuaban desplazadas.

Otro terremoto fatídico fue el que sacudió la provincia afgana de Kunar en agosto, de magnitud 6 y causante de unos 2.200 muertos. El de 7,5 en el norte de Japón este 8 de diciembre causó únicamente heridos (33), pese a su intensidad.

Un sismo en junio en la península de Kamchatka (Rusia) fue el de mayor magnitud del año (8,8) y el sexto de la historia. Aunque solo hubo un fallecido, desencadenó tsunamis de distinta dimensión en Japón, EE.UU., México, Perú o Chile.

Lluvias mortales

El temporal que afectó desde últimos de noviembre al sureste de Asia, impulsado por un tifón en el Estrecho de Malaca, tuvo efectos devastadores, con cifras aún provisionales debido al elevado número de desaparecidos. En Indonesia los muertos son ya más de 1.000, en Sri Lanka en torno a 650 y en Tailandia casi 300.

Durante el periodo monzónico, un millar de personas murieron en Pakistán por lluvias e inundaciones.

Inundaciones causadas por las lluvias registradas a las afueras de Islamabad, en Pakistán. EFE/Archivo

Según Naciones Unidas, el cambio climático ha agravado la vulnerabilidad de muchos países asiáticos que este año padecieron también destrucción y muerte por lluvias torrenciales. En Filipinas el tifón Kalmaegi dejó 250 fallecidos en noviembre.

Hubo asimismo inundaciones en Nigeria, con 160 muertos en mayo; Texas, con 120 en julio; México, con más de 80 en octubre; o Marruecos, con 37 en diciembre.

Se registraron cinco tormentas de categoría 5: el ciclón Errol en Australia, los huracanes Erin y Humberto en el Atlántico y Melissa en el Caribe y el tifón Ragasa en el noroeste del Pacífico.

Melissa fue el huracán más dañino, con más de 100 muertos, la mayoría en Jamaica y Haití.

Las tormentas tropicales se ensañaron especialmente con el Pacífico mexicano, que padeció 17 este año.

Olas de calor e incendios

Actualmente, más de 540.000 personas mueren cada año en el mundo debido a las olas de calor, según la OMS.

En este 2025 Europa sufrió el cuarto verano más cálido de su historia, con anomalías térmicas que afectaron especialmente a la península ibérica. De las 16.500 muertes atribuibles al calor en el continente, casi una cuarta parte, 3.832, correspondieron a España.

Estados Unidos sufrió una docena de olas, desde fechas tan tempranas como mayo.

Directamente relacionados, los incendios forestales dejaron una huella trágica a lo largo del año, empezando por los de enero en el condado de Los Ángeles (California).

El de Palisades arrasó casi 9.500 hectáreas y el de Eaton unas 5.700. Tres semanas de incendios se saldaron con 31 fallecidos y 150.000 evacuados.

En Europa ardieron en torno a un millón de hectáreas, de nuevo con la península ibérica como principal zona afectada.

La temporada de incendios se cerró el 31 de octubre en España con más de 350.000 hectáreas arrasadas, peor balance desde 2015, y ocho fallecidos. En Portugal ardieron 270.000 hectáreas y murieron siete personas.

Una erupción y un tornado históricos

2025 pasará a la historia de la vulcanología por la entrada en erupción por primera vez en 12.000 años del Hayli Gubbi, en Etiopía, con una emisión de ceniza de 14 kilómetros de altura y graves consecuencias para la calidad del aire en la zona.

En Dakota del Norte (EE.UU.) se registró en junio el primer tornado de categoría EF5 (daño extremo) desde 2013. Con vientos de 340 km/h, causó tres muertes.