Dice apoyará intervención a Venezuela
Aclaró que “no vamos a intervenir, no nos corresponde”, pero demostró que si el presidente de EEUU, Donald Trump ordenara la invasión de Venezuela “nos soluciona un problema gigantesco”.
El ultraderechista presidente electo de Chile, José Antonio Kast, afirmó ayer que apoyará una eventual intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para desplazar a Nicolás Maduro del poder porque va a “solucionarnos un problema” a toda la región.
“Yo apoyo cualquier situación que termine con una dictadura, con una narco-dictadura”, expresó.
