Dice apoyará intervención a Venezuela

El ultraderechista presidente electo de Chile, José Antonio Kast, afirmó ayer que apoyará una eventual intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para desplazar a Nicolás Maduro del poder porque va a “solucionarnos un problema” a toda la región.

“Yo apoyo cualquier situación que termine con una dictadura, con una narco-dictadura”, expresó.

Aclaró que “no vamos a intervenir, no nos corresponde”, pero demostró que si el presidente de EEUU, Donald Trump ordenara la invasión de Venezuela “nos soluciona un problema gigantesco”.