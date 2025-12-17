Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El Mundo

Presidente electo

Dice apoyará intervención a Venezuela

Aclaró que “no vamos a intervenir, no nos corresponde”, pero demostró que si el presidente de EEUU, Donald Trump ordenara la invasión de Venezuela “nos soluciona un problema gigantesco”.

José Antonio Kast. AP

José Antonio Kast. APAP

Agencia AP
Publicado por
AP

Creado:

Actualizado:

El ultraderechista presidente electo de Chile, José Antonio Kast, afirmó ayer que apoyará una eventual intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para desplazar a Nicolás Maduro del poder porque va a “solucionarnos un problema” a toda la región.

“Yo apoyo cualquier situación que termine con una dictadura, con una narco-dictadura”, expresó.

Aclaró que “no vamos a intervenir, no nos corresponde”, pero demostró que si el presidente de EEUU, Donald Trump ordenara la invasión de Venezuela “nos soluciona un problema gigantesco”.

Sobre el autor
Agencia AP

AP

tracking