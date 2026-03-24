Se dispara a 34 el número de muertos por accidente aéreo en Colombia

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El número de militares muertos en el accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), ocurrido este lunes en el departamento amazónico de Putumayo, subió a 34, mientras que 70 personas resultaron heridas y otras 21 permanecen desaparecidas, según autoridades regionales.

"El reporte que tenemos actualmente es de 34 personas que fallecieron y 70 heridos de los cuales 48 fueron trasladados al Hospital Militar de Bogotá", dijo el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, a Noticias Caracol.