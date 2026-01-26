EEUU revoca visados a 2 del Consejo Haití

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Nueva York.- EFE

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció ayer la revocación de visados a dos miembros del Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, así como a sus familiares, por su presunta implicación con “pandillas y otras organizaciones criminales” en el país caribeño.

“Estas acciones se toman debido a la participación de los miembros del CPT en las operaciones de pandillas y otras organizaciones criminales en Haití, incluyendo la interferencia con los esfuerzos del Gobierno de Haití para combatir a las pandillas designadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) por Estados Unidos”, informó en un comunicado el portavoz principal adjunto, Tommy Pigott

. Los afectados, según el Departamento de Estado, son dos miembros del CPT y sus familiares directos, cónyuge e hijos. El texto resalta que Estados Unidos mantiene “su compromiso de apoyar la estabilidad de Haití y de colaborar con las autoridades haitianas para combatir la violencia de las pandillas en el país".