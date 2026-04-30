EEUU vincula gobernador a narcotráfico

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Ciudad de México. EFE.

La acusación de EE.UU. contra el gobernador del estado de Sinaloa Rubén Rocha Moya, y otros 9 funcionarios por presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa ha generado posturas divididas en la política mexicana, pues mientras el oficialismo respalda al gobierno estatal, la oposición sostiene que el caso confirma sus advertencias sobre vínculos con crimen.

El líder del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que “mientras no se compruebe, todos tienen derecho a presunción inocencia”.