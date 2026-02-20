¿Qué piensan en RD sobre el fenómeno therian y el encuentro pautado el Día de la Independencia?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Se sienten animales: adoptan su vocabulario, emiten maullidos, caminan como ellos y los caracterizan con máscaras, colas y otros accesorios.

El fenómeno therian gana terreno en República Dominicana e incluso tiene previsto un encuentro este 27 de febrero en el Parque Independencia, algo que no ha sido tomado de buena manera por algunos ciudadanos.

Quienes se identifican como therians afirman sentir una conexión involuntaria y duradera con un animal específico, conocido como “teriotipo”.

Ante el crecimiento de esta tendencia, el periódico HOY realizó un sondeo en las calles de la Zona Colonial para conocer la opinión de los dominicanos.

“Eso yo lo veo mal, la gente se está volviendo loca ya. Buscan identidad, se disfrazan y pueden hacerle daño a cualquier persona”, dijo Fausto Díaz.

Jesús González, un puertorriqueño que acababa de llegar al país para vacacionar, consideró que “la gente está mal de la cabeza”, y que “la gente está cogiéndolo a chiste. Cada loco con su tema, pero la Inteligencia Artificial ha dañado la mente de las personas”.

Para González, se deben reforzar los temas de salud mental.

Díaz comentó que, si algún familiar se identifica con esta tendencia y adopta estas actitudes, aunque no es de su agrado ni brindaría apoyo, “tampoco va a discriminar”.

“Eso se ve muy feo. Los animales tienen que andar como animales y las personas como personas”, señaló Leonardo Soto, quien agregó que se necesita hacer hincapié en salud mental.

“Eso es mucha vagamundería, yo no le encuentro lógica a nada de eso”, dijo Cinthia Martínez.

Martínez comentó que las redes sociales han impulsado la tendencia y que en República Dominicana “todas las modas las quieren coger”.

Entre las reacciones más contundentes también se escucharon frases como: “La veterinaria debería de venirlos a buscar y entrarlos toditos en un camión” y “es que tienen problemas la gente creyéndose que son animales”.

El fenómeno therian, que ha ganado visibilidad principalmente a través de redes sociales, comienza a generar conversación en el país, especialmente tras la convocatoria de un encuentro en una fecha simbólica como el 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional.