Espaillat rechaza medida Supremo

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Nueva York. EFE.

El presidente del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat, calificó de “ataque al corazón de la democracia” la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. que limita el rediseño de mapas electorales por motivos raciales en el país, que, según afirmó, afecta el derecho al voto y facilita la marginación de comunidades negras y latinas.

Para Espaillat, el fallo del alto tribunal en el caso Louisiana v. Callais debilita protecciones fundamentales. “La decisión ataca el corazón de nuestra democracia. Es el paso más reciente en un esfuerzo de varias décadas por borrar el progreso que culminó en la Ley de Derecho al Voto”, aseguró. “Es un doloroso recordatorio del poder ejercido por quienes están dispuestos a eludir la voluntad del pueblo y actuar fuera del proceso político para reescribir leyes aprobadas por el Congreso”, señaló Espaillat. El Supremo emitió el miércoles un fallo que limita el rediseño de mapas electorales por motivos raciales en todo el país.