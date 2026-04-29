La Movilización Global Progresista en Barcelona: un paso hacia la unidad ideológica en Latinoamérica

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Por Alberto Maresca

La Movilización Global Progresista celebrada en Barcelona merece un análisis más profundo del que ha recibido. Lo que parecía una reunión más de líderes afines en un escenario europeo fue, en realidad, algo estructuralmente más significativo: un intento de reconstruir una arquitectura ideológica compartida para la política exterior progresista latinoamericana en un momento en que el multilateralismo se resquebraja. Una crisis que ha quedado en evidencia con la escasa participación de la OEA y la CELAC en las diversas crisis que afectan a la región. En este marco, la reunión de Barcelona no fue una coincidencia de agendas. Fue una declaración política.

Los temas tratados tampoco fueron casuales. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum abogó por un mayor acercamiento con Cuba. El presidente brasileño Lula ofreció una crítica abierta a la política exterior de Washington bajo el segundo mandato de Trump. Y el presidente colombiano Gustavo Petro articuló sus esfuerzos de mediación en Venezuela, enmarcándolos explícitamente como una alternativa regional a una mayor escalada militar. Leídos de forma aislada, estos son tres cálculos políticos distintos provenientes de tres contextos nacionales diferentes. En conjunto, conforman una postura estratégica casi coherente: la reafirmación del multilateralismo progresista como contrapeso a la consolidación de la alineación conservadora con Washington.

La resonancia histórica es innegable. La Marea Rosa de la década de 2000 demostró que, cuando coexistían líderes progresistas sudamericanos, sus políticas exteriores convergían en torno a una diversificación proactiva de las relaciones diplomáticas, económicas y políticas en todo el Sur Global. Se trató de una estrategia destinada a reducir la dependencia estructural de la presión hegemónica occidental. La coexistencia de Néstor Kirchner, Lula y Hugo Chávez no fue una mera coincidencia ideológica. Fue una condición estructural para el tipo de activismo en política exterior Sur-Sur que produjo el rechazo del Área de Libre Comercio de las Américas en la Cumbre de Mar del Plata de 2005.

El actual encuentro en Barcelona sugiere que los actuales líderes progresistas de la región comprenden esta lección y están intentando aplicarla en circunstancias cualitativamente diferentes y, en varios aspectos, más complejas.

Estas circunstancias son de suma importancia. El panorama multipolar de la década de 2020 no es el mismo que el de la década de 2000, como reconoció el principal asesor diplomático de Brasil, Celso Amorim. La segunda administración de Trump está actuando con mucha más fuerza coercitiva en América Latina que la primera, como lo demuestra la intervención militar en Venezuela en enero de 2026, que violó principios fundamentales del derecho internacional. Mientras que la Marea Rosa pudo aprovechar un período de relativa distracción de Estados Unidos hacia Oriente Medio durante la Guerra contra el Terrorismo, los actuales gobiernos progresistas se enfrentan a una administración que ha reafirmado explícitamente la Doctrina Monroe como política exterior operativa. El margen de maniobra política autónoma no ha desaparecido, pero se ha reducido sustancialmente. Los gobiernos progresistas de la región ya no se encuentran ante un momento de distracción estadounidense; se enfrentan a uno de reafirmación activa de Estados Unidos.

El calendario electoral añade mayor urgencia a esta forma de multilateralismo ideológicamente selectiva, que parece ser la nueva normalidad para la derecha y los espectros de la izquierda en la política latinoamericana.

Las próximas elecciones en Colombia, la polarizada contienda presidencial brasileña de 2026 y el panorama cambiante en Argentina, con la popularidad de Milei en drástica caída pero sin un candidato peronista anunciado, determinarán si Barcelona representa una realineación duradera de las fuerzas progresistas o un momento de solidaridad simbólica sin expresión institucional perdurable. La Movilización Progresista Global podría impulsar el apoyo a candidatos progresistas en toda América Latina. La presencia de Axel Kicillof y Luisa González en Barcelona, representantes de las fuerzas progresistas en Argentina y Ecuador, y posibles candidatos a la presidencia de sus respectivos países, podría indicar la existencia de este proyecto.

Los líderes reunidos en Barcelona intentan normalizar el multilateralismo ideológicamente selectivo —la coordinación entre gobiernos progresistas frente a la consolidación hemisférica conservadora— como una característica estándar de la política exterior latinoamericana, en lugar de una respuesta coyuntural excepcional. Al hacerlo, responden al Escudo de las Américas y a la alineación de las fuerzas conservadoras con la administración Trump, que representa una visión del futuro de América Latina.

Barcelona representa un caso diferente, en el que los líderes progresistas se encuentran con representantes del Sur Global ideológicamente alineados con un considerable interés en América Latina, como lo expresó el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. Además, líderes como Boric, Lula, Sheinbaum y Orsi han forjado relaciones ideológicamente alineadas con socios europeos, principalmente con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sustentadas en componentes materiales de política exterior.

Por ejemplo, Brasil firmó un número récord de acuerdos bilaterales con España, que abarcan desde materias primas esenciales hasta la cooperación en la lucha contra el racismo. La ideología progresista, con connotaciones populistas, representa un punto de partida para la construcción de relaciones exteriores diversificadas. Este es el mejor resultado posible para las políticas exteriores latinoamericanas, que aún necesitan afirmar su autonomía en un mundo multipolar. Como lo demuestran los vínculos de Milei con Israel, que no han producido ningún resultado tangible, la ideología por sí sola no beneficia a la política exterior si no va acompañada de una agenda real de diversificación política y económica.

Barcelona demostró que la ideología progresista puede servir como catalizador para la autonomía y la diversificación de la política exterior, pero la ideología por sí sola es insuficiente. El precedente de la Marea Rosa demuestra que el impulso Sur-Sur requiere consolidación institucional para sobrevivir a los ciclos electorales y a los cambios turbulentos propios de la política latinoamericana.

Los actuales líderes progresistas se enfrentan a un Washington más coercitivo que sus predecesores, lo que eleva considerablemente la importancia de las próximas elecciones en Colombia, Brasil y Argentina. Los acuerdos materiales firmados con España y el acercamiento con actores del Sur Global como Sudáfrica demuestran que la Conferencia de Barcelona no fue meramente retórica. Que esto se traduzca en políticas exteriores autónomas y duraderas dependerá de si los líderes progresistas logran convertir la alineación ideológica en una arquitectura diplomática y económica sólida.