Una poderosa tormenta invernal golpea a Massachusetts y otros estados de Nueva Inglaterra desde el lunes 1 de diciembre, provocando acumulaciones de nieve, lluvias intensas y temperaturas gélidas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias de tormenta para Massachusetts, New Hampshire, Vermont y Maine, en el marco de lo que expertos califican como una “bomba ciclónica”.

En Boston, la mayor parte del día se registraron lluvias fuertes, aunque durante la noche se espera una ligera capa de nieve de hasta una pulgada. Las zonas más afectadas son los Berkshires y las colinas de Worcester, donde se prevén acumulaciones superiores a las 6 pulgadas.

nevada en Massachusetts- Foto Sterling Alcántara

La tormenta marca la primera gran nevada de la temporada en el noreste de EE.UU., cubriendo de hielo y nieve ciudades desde Nueva Inglaterra hasta el Atlántico Medio.

Según informaciones ofrecidas por el reportero grafico y driver Sterling Alcántara, al periódico Hoy las autoridades instaron a la población a evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informados de las condiciones climáticas.

El fenómeno ha puesto en alerta a más de 70 millones de personas en Estados Unidos, con riesgos de cortes eléctricos, carreteras bloqueadas y retrasos en vuelos. Las autoridades locales recomiendan precaución y preparación ante posibles emergencias.