Tormenta invernal en EE. UU.: ¿Qué debes saber y cómo afecta a los viajes y aeropuertos?

Dos tormentas invernales azotan desde este viernes el norte de Estados Unidos según alertó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés), justo cuando el tráfico aéreo experimenta un récord de vuelos.

El NWS previó nevadas por efecto lacustre a lo largo de la región de los Grandes Lagos, así como una «tormenta invernal mayor» en las llanuras del norte que impactarán al medio oeste, lo que acarreará «una amplia y fuerte caída de nieve y arriesgadas condiciones de viaje».

En Chicago se prevén acumulaciones de nieve de entre 15 y 25 centímetros.

Ante este fenómeno atmosférico, hoy te traemos sugerencias del portal National Weather Service de qué hacer según el lugar donde te encuentres para protegerse a sí mismo en el exterior, en un vehículo y dentro de su hogar u oficina.

Exterior

Encuentre refugio: Trate de mantenerse seco y cubrir todas las partes expuestas del cuerpo.

Cuando no hay un refugio cercano: Construya un cobertizo, rompevientos o una cueva de nieve para protegerse del viento. Comience un fuego para el calor y para atraer la atención. Coloque rocas alrededor del fuego para absorber y reflejar el calor.

Derrita nieve para agua potable: Comer nieve sin derretir bajará su temperatura corporal.

Ejercítese: De vez en cuando, mueva los brazos, piernas, dedos de las manos y los pies con fuerza para mantener la sangre circulando y mantenerse caliente. Evite esfuerzos excesivos tales como palear nieve pesada, empujar un coche o caminar en nieve profunda si usted no está en buen estado de salud.

La tensión del frío y la fuerza del trabajo pueden causarle un ataque al corazón.

La sudoración puede dar lugar a enfriamiento e hipotermia.

En Vehiculos

Si tiene que conducir durante una tormenta, tome las siguientes precauciones:

¡Valla despacio! Incluso si las carreteras sólo se ven mojadas, aún podrían ser resbaladizas. Más de 6,000 muertes se producen en las carreteras cada año debido a las condiciones meteorológicas.

Asegúrese que su vehículo está completamente libre de hielo o nieve antes de iniciar el viaje. La nieve volando de los coches provoca accidentes.

Djele saber a alguien a donde va y qu ruta va a tomar. Si pasa algo, esta persona va a saber dónde comenzar una búsqueda.

No salga de su casa sin un telfono móvil completamente cargado y el cargador del coche, y un equipo de suministros de emergencia en su coche.

Si usted está conduciendo, y empieza a patinar, mantenga la calma, suelte su pie del acelerador y gire las ruedas en la dirección que desea que la parte delantera del vehículo vaya. Si usted tiene un sistema de frenos antibloqueo (ABS por sus siglas en ingls), aplique una presión constante sobre el pedal de freno. Nunca bombee los frenos en un vehículo equipado ABS.

Si usted está teniendo problemas para ver debido a las condiciones meteorológicas, hágase a un lado de la carretera y pare su vehículo hasta que la visibilidad mejore. Apague las luces y utilice el freno de estacionamiento cuando est detenido para que otro vehículo no se equivoque al seguir sus luces traseras/de freno y termine chocándolo.

Adentro

Permanezca en el Interior: Cuando se utilice el calor de una chimenea, horno de leña, calentadores portátiles, etc., asegúrese de utilizar protección contra incendios y ventilar adecuadamente.

Si pierde la calefacción

Cierre las habitaciones que no sean necesarias para evitar la prdida de calor.

Coloque toallas o trapos en las grietas debajo de las puertas.

Cierre las persianas o cortinas para mantener un poco de calor.

Coma y beba. Los alimentos proporcionan energía al cuerpo para producir su propio calor. Tome mucha agua y otras bebidas sin cafeína y no alcohólicas para prevenir la deshidratación. El aire frío es muy seco.

Use capas de ropa suelta, ligera y cálida. Elimine capas para evitar el sobrecalentamiento, la transpiración y posterior enfriamiento.

Cerca de 1.800 vuelos han sido cancelados en EE.UU.

Cerca de 1.800 vuelos han sido cancelados en EE.UU. este sábado, la mayoría debido al mal tiempo que afecta al medio oeste superior del país, especialmente en el área de Chicago, donde existe una alerta por tormenta invernal.

Unos 1.781 vuelos se han cancelado en EE.UU. y 6.645 habían sufrido retrasos hasta la noche del sábado, según el sitio de rastreo FlightAware.

El Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago es el más afectado con diferencia, con más de 584 vuelos cancelados que salían desde allí.

Otros 585 que tenían como destino ese aeródromo tuvieron que cancelarse, debido al mal tiempo que se presentaba en la región.

Las operaciones del Aeropuerto Internacional Chicago Midway también se vieron afectadas con una cancelación total de 246 vuelos.

Cerca de 900 vuelos que partían o llegaban a estos dos aeropuertos experimentaron retrasos hasta la noche del sábado.

Los vuelos con destino a O’Hare sufrieron un retraso promedio de cinco horas debido a la nieve y el hielo, según la Administración Federal de Aviación (FAA).

