Alcalde NYC levanta prohibición, pero el estado sigue sumida en el caos

Nueva York. El alcalde de esta ciudad, Zohran Mamdani, levantó la tarde de este lunes la prohibición de circular por calles, carreteras, tuneles y puentes desde este domingo hasta el mediodía de este lunes, excepto para viajes esenciales y de emergencia, pero actualmente NYC sigue sumida en el caos.

El ejecutivo municipal escribió hace pocas horas en su cuenta X:

"Se levanta la prohibición de viajar en la ciudad, pero las carreteras siguen peligrosas”.

Si decide conducir, tenga cuidado, viaje despacio y preste atención a los demás en la carretera”.

Seguimos recomendando a los neoyorquinos que se mantengan seguros y permanezcan en casa tanto como sea posible.

Miles de vehiculos se mantienen estancado, al igual que las montañas de nieves en los diferentes condados; múltiples vías de los 10 mil kilómetros de calles que posee la Gran Manzana permanecen totalmente cubiertas de nieve, a pesar de que el Departamento de Saneamiento desplegó 700 esparcidores de sal y cientos de quitanieves.

Los propietarios de negocios y edificios deben limpiar sus aceras antes de las 8:30 p. m., incluyendo un sendero de 1.2 metros para sillas de ruedas y cochecitos, así como las áreas alrededor de rampas, bocas de incendio y paradas de autobús sin techo que puedan estar frente a su propiedad. Podrían ser multados con hasta 350 dólares no hacerlo.

La ciudad hace un llamado a trabajadores de emergencia para retirar nieve en lugares clave de la ciudad, el pago comenzará en US$ 30 por hora y aumentará a US$ 45 por hora después de 40 horas trabajadas por semana. Los trabajadores están siendo contratados a través del sitio web del Departamento de Saneamiento de Nueva York.

Más de 2600 trabajadores se mantienen trabajando en turnos de 12 horas. La ciudad hace un llamado a trabajadores de emergencia para retirar nieve en lugares clave de la ciudad, como paradas de autobús, cruces peatonales, hidrantes y zonas de emergencia.

El pago comenzará en US$ 30 por hora (equivalente a $1,860 pesos dominicanos y aumentará a US$ 45 por hora después de 40 horas trabajadas por semana. Los trabajadores están siendo contratados a través del sitio web del Departamento de Saneamiento de NY.

Las autoridades advirtieron que la recolección de basura y reciclaje se retrasará mientras los equipos se centran en limpiar las calles.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) declaró como una «tormenta potencialmente histórica/destructiva» para NY, Nueva Jersey, Connecticut, Delaware, Maryland, Rhode Island y Massachusetts, donde residen cientos de miles de dominicanos, entre otras nacionalidades.

Cientos de vuelos permanecen con retrasos. Para verificar el estatus de vuelos directos desde EUA a RD, verificar: JetBlue = https://www.jetblue.com/flight-tracker-and-status#/; Delta = https://www.delta.com/; American = https://www.aa.com/homePage.do; Spirit = https://www.spirit.com/; y United = https://www.united.com/en/us/.