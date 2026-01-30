Calles NYC continúan resbaladizas y peligrosas por congelamiento

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. La capital del mundo, NYC, con 10,138 kilómetros de calles y autopistas, y los más de 19,312 kilómetros de aceras que integran los cinco condados de la ciudad están recibiendo trabajos de limpieza constantes para poder quitar la nieve-hielo.

Sus calles, carreteras y autopistas se tornan resbaladizas y peligrosas por la gran acumulación de nieve congelada dejada por la reciente tormenta invernal.

Decenas de miles de vehículos estacionados en las diferentes vías, cientos propiedad de dominicanos, se encuentran atascados e inmovilizado desde hace varios días debido a que están arropados de nieve congelada.

Se pueden observar canteras de todo tipo de vehículos con grandes cantidades de nieve congelada a la altura de los vidrios de sus puertas.

Muchos propietarios tratan de quitarla con picos y palas, pero ésta se ha convertido en ¨hielo puro¨, imposibilitando quitársela.

La acumulación de nieve también ha obligado a miles de residentes y dueños de negocios, entre ellos cientos de quisqueyanos, a salir con diferentes herramientas para despejar aceras y accesos.

En NYC, los propietarios están legalmente obligados a retirar nieve y hielo de las aceras, o de lo contrario pueden enfrentar multas.

El trabajo, sin embargo, es extenuante y potencialmente peligroso, especialmente para personas con problemas de salud.

Expertos en salud advierten que palear nieve no es sólo una tarea extenuante, sino peligrosa. Personas con enfermedades cardiovasculares, problemas de espalda o afecciones crónicas corren un mayor riesgo durante esfuerzos físicos intensos en temperaturas extremas.

Ante el panorama descrito, el Servicio Meteorológico Nacional ha anunciado la llegada de otra “tormenta mortal” para NY y otros estados a partir de este fin de semana y prevé que podría intensificarse como “bomba ciclónica”, generando nieve con baja visibilidad complicando la circulación vial, fuertes ráfagas de viento y oleajes peligrosos.

Este sistema traería más aire ártico a la región, prolongando los días de frío extremo que no dará tregua. Este sábado será especialmente gélido, con sensaciones térmicas entre 5 y 10 grados F., y se espera que las temperaturas bajo cero se extiendan hasta la próxima semana.