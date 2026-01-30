Las claves del nuevo pasaporte electrónico que debes conocer

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director general de Pasaportes, Lorenzo David Ramírez Uribe, aseguró que la República Dominicana ha dado un paso trascendental hacia la modernización y el fortalecimiento de su identidad internacional con la implementación del nuevo pasaporte electrónico, alineado a los más altos estándares de seguridad global.

“Hemos dado un salto a la modernización, a los estándares internacionales, a la seguridad de los pasos fronterizos y a la confianza de los países a donde los dominicanos decidimos viajar. Sobre todo, hemos dado un salto para equipararnos a las más grandes potencias”, expresó el funcionario.

Ramírez Uribe aclaró que no se trata de un pasaporte digital, sino electrónico, ya que mantiene el formato tradicional de libreta, pero incorpora un chip integrado en una hoja de datos fabricada en policarbonato multicapa, donde se almacenan de forma segura los datos biométricos, demográficos y biográficos del ciudadano.

Imagen del pasaporte sobre el nuevo documento

Destacó además que una de las garantías que da este nuevo documento de identidad internacional es básicamente garantizar que quien lo porta, es el ciudadano, que es confiable, reduce en un gran porcentaje la trata de personas.

El nuevo pasaporte cuenta con más 130 medidas de seguridad entre los que son microtexto, hologramas, marcas de agua, un sinnúmero de herramientas en la parte tecnológica con un chip cifrado, encriptado.

Asimismo, informó que la República Dominicana se encuentra dentro de los 40 países que tiene 3 niveles de seguridad en ese chip, en la mayoría de países cuenta con 2 solamente y esto nos va a generar una confianza en la comunidad internacional para comenzar a solicitar las extensiones de visado que hemos tanto demandado.

Actualmente, los ciudadanos dominicanos pueden viajar a 72 países sin necesidad de visa.

Pasaportes

Vigencia del pasaporte

Niños: 5 años (menores de 18 años)

Adultos: 10 años

Cuando una persona debe acceder al nuevo pasaporte

A partir del 15 de enero aperturaron las citas y esas citas se comienzan a capitalizar a partir del día 19 de febrero.

Así lo dio a conocer el director general de Pasaportes, Lorenzo David Ramírez Uribe.

"!Iniciamos en la sede central (en la Defilló con Kennedy antiguo TeleAntillas), ahí estamos operando y atendiendo a muchas de las personas que están trabajando con eso", explicó.

"En esta etapa lo que no estamos es atendiendo a los ciudadanos de pasaporte regular, solo diplomáticos y oficiales", añadió.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa El Día.

Intructivos para realizar citas

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Documentos que debes traer después de hacer tu cita

Cédula de Identidad: Traer el documento físico y copias de ambos lados.

Acta de Nacimiento: Traer el documento original (actualizado con código QR).

Pasaporte: Traer el documento físico (en caso de renovación traer además copias de página 2 y 3).

Pago de Impuesto: Traer recibo de pago impreso (en caso de recibo bancario).

Traer adicional

• En caso de PÉRDIDA, certificación de pérdida de la Policía Nacional.

• Por DETERIORO, copia página 2 y 3 más la evidencia de deterioro.

• Por AGOTAMIENTO, copia página 2 y 3, más copia de la última página del pasaporte.

Nota: En caso de ser Naturalizado, debe traer una Certificación de Naturalización.