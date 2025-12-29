Valle Nuevo parece de película: cinco días bajo cero y paisajes congelados

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Como si se tratara de una escena sacada de una película invernal, Valle Nuevo volvió a amanecer cubierto de blanco. Por quinto día consecutivo, este parque nacional ha registrado temperaturas bajo cero, producto de los vientos polares asociados a la activa temporada frontal que incide sobre el país.

"La neverita" en su máxima potenciaArturo Santos Lagares y Ángel Manuel Matos.

De acuerdo con Julio César de los Santos, administrador del Parque Nacional Valle Nuevo, el descenso térmico registrado este lunes “ha provocado el mayor acumulado de escarchas de esta temporada frontal”.

La vegetación amaneció cubierta de blanco en Valle NuevoArturo Santos Lagares y Ángel Manuel Matos.

Las fotografías muestran toda la vegetación cubierta por una fina capa blanca, así como objetos del paisaje y agua congelada, convertida en hielo tras quedar expuesta a la intemperie.

El agua se convierte en una fina capa de hieloArturo Santos Lagares y Ángel Manuel Matos.

Durante la madrugada de este lunes 29 de diciembre, los termómetros instalados en distintos puntos estratégicos de esta área protegida registraron descensos significativos, generando escarchas, cencelladas y congelamiento de agua en recipientes abiertos, condiciones que quedaron evidenciadas en imágenes suministradas por los guardaparques Arturo Santos Lagares y Ángel Manuel Matos.

Paisaje en Valle NuevoArturo Santos Lagares y Ángel Manuel Matos.

En el caso de La Pirámide, la Estación Meteorológica Convencional del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) reportó una temperatura mínima de -1 °C, condición que también se repitió en Rancho en Medio, zona donde se ubican el Área de Camping y el Destacamento Militar del 6to. Batallón de Cazadores del Ejército de la República Dominicana (E.R.D.).

Unas botas cubiertas de cencellada blancaArturo Santos Lagares y Ángel Manuel Matos.

No es nieve, es cencellada

Sobre este fenómeno, el ingeniero y meteorólogo superior Saddan Font-Frías Montero, encargado del Centro Nacional de Pronósticos del Indomet, explicó previamente que se trata de cencellada blanca.

“La cencellada blanca es un fenómeno que puede producirse en las zonas más frías de la República Dominicana, especialmente durante el invierno del Atlántico Norte”, detalló el experto al periódico HOY.

La flora ha sido precedida por cencelladaArturo Santos Lagares y Ángel Manuel Matos.

Font-Frías Montero precisó que este evento suele observarse en lugares como Valle Nuevo y Constanza y que, a simple vista, puede confundirse con una nevada, aunque su origen es completamente distinto.

Estas condiciones están asociadas al inicio de la temporada frontal, que se extiende desde finales de octubre hasta marzo, período en el que frentes fríos procedentes de Norteamérica logran desplazarse hacia el Caribe.

Panorama en Valle NuevoArturo Santos Lagares y Ángel Manuel Matos.

Durante esta etapa, explicó el meteorólogo, el país experimenta descensos temporales de temperatura, incremento del viento del noreste y condiciones favorables para la formación de nieblas y cencelladas, especialmente en zonas montañosas.

Finalmente, Font-Frías Montero aclaró que este tipo de eventos forma parte del comportamiento climático normal del invierno boreal en las áreas más elevadas del territorio dominicano.