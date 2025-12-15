Cerca de 1 millón neoyorkinos perderían cobertura de salud

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El líder comunitario y asesor de seguros de salud en esta ciudad, sociólogo Jaime Vargas, lanzó una urgente alerta ante la posibilidad de que cerca de un millón de neoyorkinos, entre ellos decenas de miles de dominicanos, entre otras etnias, pierdan su cobertura de Medicaid.

La advertencia surge tras un informe oficial del contralor del estado de NY, Thomas DiNapoli, que confirma los efectos severos de los cambios federales impulsados por el presidente Donald Trump en materia de elegibilidad y financiamiento de programas de salud.

Ante este panorama, Vargas expresó una profunda preocupación, especialmente por los quisqueyanos envejecientes, con enfermedades crónicas y familias de bajos recursos que podrían quedar totalmente desprotegidas.

Exhorta a los dominicanos revisar de inmediato el estatus de su Medicaid o Essential Plan; acudir a asesores certificados para confirmar elegibilidad; no ignorar cartas, notificaciones o llamadas del sistema de salud.

«El silencio, el miedo o la desinformación pueden costar la salud y hasta vidas. Nadie debe quedarse sin seguro por no preguntar a tiempo; exhortando a la comunidad pasar por su oficina, ubicada en el 1268 de la avenida Saint Nicholas, entre las calles 175 y 174, en el Alto Manhattan, con teléfono -212-923-4040, para consultas gratis”, precisa Vargas.

Según el informe del contralor DiNapoli, los cambios promulgados como parte de la «Ley One Big Beautiful Bill Act» del presidente Trump tendrán consecuencias profundas.

800 mil residentes en la Gran Manzana perderán su cobertura de Medicaid. Otros 150 mil podrían perder el Essential Plan, que ofrece atención médica a personas de bajos ingresos. En total, cerca de 950,000 neoyorquinos quedarían sin seguro médico.

DiNapoli advirtió que este aumento de personas sin seguro tendrá un impacto desproporcionado sobre Health and Hospitals (H+H), el sistema de 11 hospitales públicos en NYC.