¿Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile?

José Antonio Kast ganó este domingo de manera contundente la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, convirtiéndose en el primer político identificado como defensor de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989) en llegar al poder desde el retorno de la democracia en el país andino.

Pero, ¿quién es José Antonio Kast? A continuación, te presentamos su biografía.

Nacido hace 59 años en Paine, una comuna ubicada en la región metropolitana de Santiago, Kast es el menor de diez hijos de un matrimonio de alemanes que emigró a Chile después de la Segunda Guerra Mundial.

El pasado de su padre, Michael Kast, durante ese conflicto bélico ha sido motivo de controversia.

Kast ha dicho que su padre se alistó por obligación en el ejército alemán para evitar un posible juicio militar y fusilamiento.

"La historia familiar nuestra es lo más distante que alguien se puede imaginar del nazismo", afirmó en la campaña de 2021.

No obstante, investigaciones periodísticas posteriores indicaron que Michael Kast fue miembro del partido nazi de Adolf Hitler a los 18 años, según un documento de 1942 del Archivo Federal en Alemania.

Kast está casado con la abogada María Pía Adriasola, con quien tuvo nueve hijos.

Si bien podría haber dudas sobre si se trata de la misma persona, el lugar y fecha de nacimiento coinciden con los del padre del candidato chileno.

Casado con la abogada María Pía Adriasola, con nueve hijos y próximo al movimiento católico conservador Schoenstatt, Kast también ha rechazado la etiqueta de "ultraderecha" que suelen ponerle.

Sin embargo, ha defendido el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y llegó a decir que si éste estuviera vivo habría votado por él.

Su hermano mayor, Miguel Kast, fue ministro y presidente del Banco Central del gobierno militar, un régimen bajo el cual hubo graves violaciones de derechos humanos como torturas, asesinatos o desapariciones de miles de personas.

Kast ha negado avalar ese tipo de abusos, aunque también causó polémicas desde su primera candidatura presidencial al decir, por ejemplo, que "en el gobierno militar se hicieron muchas cosas por los derechos humanos de otras personas".

También sostuvo que, a diferencia de lo que ocurre en Cuba, Venezuela y Nicaragua, con Pinochet en Chile hubo una "transición a la democracia".

"Lo que (Kast) valora es ciertos avances y cierto desarrollo que se produjo en el gobierno de Pinochet", explica Pérez. "No hay extremismo para nada: no hay ni fascismo, ni es antidemocrático en mi opinión".

Pero, sobre todo para las víctimas del régimen de Pinochet, el triunfo de Kast revive fantasmas del pasado que parecían caducos.

Una derecha "nueva"

La carrera política de Kast empezó cuando estudiaba en la Universidad Católica, donde participó del Movimiento Gremial fundado por Jaime Guzmán, un colaborador de Pinochet y redactor de la Constitución vigente desde 1980.

Después fue concejal y diputado por la derechista Unión Democrática Independiente (UDI), también fundada por Guzmán, quien fue asesinado siendo senador en 1991.

Kast se alejó de la UDI argumentando que debía dejar lo "políticamente correcto" y fundó el Partido Republicano chileno por el que ha sido candidato en las últimas dos elecciones.

Aunque perdió con Boric en 2021, tras el estallido social en el país, y sufrió otra derrota electoral con el rechazo a la propuesta de reforma constitucional que impulsó en 2023, su triunfo electoral confirma la fuerza de su movimiento político.

"Kast ha tratado de representar una derecha 'nueva', lo que yo llamo la derecha nacionalista populista", dice Robert Funk, politólogo de la Universidad de Chile, en diálogo con BBC Mundo.

Y añade que el presidente electo "ha tratado durante estos años de acercarse a otros modelos que hemos visto en distintas partes del mundo" como el presidente estadounidense Trump, el argentino Milei, el salvadoreño Bukele y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

Kast felicitó a Trump vía redes sociales por su elección de 2024, que definió como "un nuevo triunfo de la libertad y el sentido común".

Antes de la primera vuelta dijo que, si el mandatario de EE.UU. le planteara que piensa invadir Venezuela, le respondería: "Proceda".

Kast propone encabezar un "gobierno de emergencia", con medidas centradas en temas de migración y seguridad pública, un tema que según encuestas encabeza las preocupaciones de los chilenos pese a que los índices de violencia del país son menores que otros en la región.

Kast ha planteado medidas fronterizas contra la inmigración indocumentada que evocan las iniciativas de Trump.

Una de sus promesas es instalar rejas o zanjas en las fronteras de Chile con Bolivia y Perú para impedir el paso de inmigrantes irregulares, como el presidente de EE.UU. hizo en el límite con México.

Y ha dicho que quiere generar más autodeportaciones de extranjeros indocumentados que Trump.

Kast también reivindica el modelo de "mano dura" de Bukele, cuya megacárcel en El Salvador visitó el año pasado para conocer cómo funciona, pese a las denuncias de violaciones de derechos humanos allí.

"Necesitamos más Bukele y menos Boric", sostuvo en esta campaña.

En el plano económico, las propuestas de Kast tienen similitudes con las de Milei: propone un drástico ajuste fiscal de US$6.000 millones en 18 meses bajo el eslogan de "recortar el gasto político", pese a las dudas sobre su viabilidad.

Uno de sus principales asesores publicó un artículo con expresiones propias del presidente argentino, como "casta política" y "parásitos del Estado", lo que generó molestias hasta en la centroderecha que gobernó Chile en el pasado.

Pero Kast lo respaldó y dijo que, si él hubiese escrito esa columna, "podría haber sido más dura".

Y en septiembre, cuando el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, aliado ideológico, fue condenado por intento de golpe de Estado, Kast sostuvo que hay jueces en ese país que actúan con ideología política.