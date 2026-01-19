Congresista presenta proyecto ley rescatar alimentos y combatir hambre en Estados Unidos

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

NUEVA YORK.- El congresista demócrata por el distrito 15 en El Bronx, Ritchie Torres, presentó la semana pasada un ambicioso proyecto de ley de rescate para alimentos y combatir el hambre en Estados Unidos.

Decenas de miles de dominicanos residentes en territorio estadounidense se beneficiarían porque no califican para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), anteriormente conocido como "cupones de alimentos", que ayuda pagar a personas de bajos ingresos.

Los ingresos brutos mensuales generalmente deben ser iguales o inferiores al 130 % del umbral de pobreza. Para una familia de tres, el umbral utilizado para calcular los beneficios del SNAP en el año fiscal federal 2026 es de $2,221 al mes, cosa que no logran muchas familias dominicanas.

Actualmente hay 42 millones de personas en USA con bajos ingresos que se benefician del programa, entre ellos decenas de miles de dominicanos.

Torres destaca la necesidad de fortalecer programas como SNAP ante la crisis alimentaria, alertando sobre recortes propuestos que afectarían a familias necesitadas, especialmente en NY.

Aboga por una respuesta integral para asegurar la seguridad alimentaria frente a la pobreza y el aumento del costo de vida, criticando medidas que reducen ayudas sociales para financiar beneficios fiscales a ricos.

Busca una solución ambiciosa que no solo alivie los síntomas del hambre, sino que combata las raíces de la inseguridad alimentaria a través de la protección y fortalecimiento de la red de seguridad social.

Datos suministrados por el Instituto de dominicanos(as) en el exterior (INDEX), que dirige Celinés Toribio, señala que EUA es el principal país receptor de quisqueyanos en el exterior al contar con 2,393,718 connacionales.

El mayor porcentaje se concentra principalmente en estados como Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Massachusetts y Florida. Es la cuarta población latina más grande en USA, afirma el congresista de origen dominicano en NY, Adriano Espaillat.