Cuidado infantil para niños de 2 años en NYC será de 10 horas al día

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Los padres que se veían obligados a faltar a importantes responsabilidades laborales, a reducir sus horas de trabajo o a pagar por servicios de cuidado infantil adicionales, ya no lo tendrán que hacer, porque el alcalde Zohran Mamdani anunció el pasado fin de semana un plan más amplio para el cuidado de niños de 2 años.

Mamdani indicó que la mayoría de los programas para niños de 2 años funcionarán durante 10 horas al día, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., y tendrán una duración de 260 días al año. El año escolar tradicional dura 180 días.

«Los padres lo han dejado claro desde el principio, el cuidado infantil universal debe ser de jornada completa para que funcione para las familias», declaró Rebecca Bailin, directora ejecutiva del grupo de defensa New Yorkers United for Child Care.

«Los programas que terminan antes de la jornada laboral obligan a los padres, especialmente a las madres, a elegir entre sus carreras y sus hijos».

Mamdani afirmó que los 73 millones de dólares destinados al primer año del programa serán suficientes para que las actividades se desarrollen durante todo el día y a lo largo de todo el año.

Este anuncio supondrá un gran alivio para los padres trabajadores que, durante mucho tiempo, han tenido dificultades para compaginar el trabajo con los programas preescolares existentes en la ciudad, que en su mayoría terminan a las 3 de la tarde y no abren en verano.