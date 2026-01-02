EEUU destruye otras dos embarcaciones y mata cinco personas

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El Ejército de EE.UU. ha anunciado la destrucción de otras dos supuestas narcolanchas en un ataque que ha dejado 5 personas muertas y que supone el segundo de este tipo en apenas dos días en el marco de su campaña para combatir el narcotráfico en aguas cercanas a Colombia y Venezuela y presionar a su vez al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

El ataque se llevó a cabo el miércoles 31 de diciembre, según informó el Comando Sur estadounidense en un mensaje en X en el que no se especifica la zona geográfica en la que se produjo el bombardeo. El mensaje se limita a decir que el ataque se llevó a cabo “contra dos embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas” y que la inteligencia estadounidense “confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y participaban en actividades de narcotráfico".

“Un total de cinco narcoterroristas murieron durante estas acciones- tres en la primera embarcación y dos en la segunda”, concluye el texto, que va acompañado, como es habitual, de imágenes en video de los bombardeos.

Rusia con pedido a EEUU

Por otro lado, Rusia presentó una solicitud diplomática ante EE.UU. para que abandone la persecución de un petrolero sancionado que se dirigía a Venezuela hace diez días, según publicó este jueves el diario The New York Times citando dos fuentes.