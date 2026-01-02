Tensión
EEUU destruye otras dos embarcaciones y mata cinco personas
Se supone que es el segundo ataque de este tipo en apenas dos días en el marco de su campaña para combatir el narcotráfico
El Ejército de EE.UU. ha anunciado la destrucción de otras dos supuestas narcolanchas en un ataque que ha dejado 5 personas muertas y que supone el segundo de este tipo en apenas dos días en el marco de su campaña para combatir el narcotráfico en aguas cercanas a Colombia y Venezuela y presionar a su vez al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.
El ataque se llevó a cabo el miércoles 31 de diciembre, según informó el Comando Sur estadounidense en un mensaje en X en el que no se especifica la zona geográfica en la que se produjo el bombardeo. El mensaje se limita a decir que el ataque se llevó a cabo “contra dos embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas” y que la inteligencia estadounidense “confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y participaban en actividades de narcotráfico".
“Un total de cinco narcoterroristas murieron durante estas acciones- tres en la primera embarcación y dos en la segunda”, concluye el texto, que va acompañado, como es habitual, de imágenes en video de los bombardeos.
Rusia con pedido a EEUU
Por otro lado, Rusia presentó una solicitud diplomática ante EE.UU. para que abandone la persecución de un petrolero sancionado que se dirigía a Venezuela hace diez días, según publicó este jueves el diario The New York Times citando dos fuentes.
EFE