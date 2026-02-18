EEUU mata 11 en ataques a 3 embarcaciones en Caribe

Publicado por AP Creado: Actualizado:

WASHINGTON. AP

El ejército de Estados Unidos informó que llevó a cabo ataques ayer contra tres embarcaciones acusadas de traficar drogas en aguas latinoamericanas, que dejaron 11 muertos en uno de los días más letales de la campaña de meses del gobierno de Trump contra presuntos traficantes.

La serie de ataques realizada el lunes elevó el número de fallecidos a por lo menos 145 personas desde que el gobierno comenzó a atacar, a principios de septiembre, a quienes denomina “narcoterroristas” en pequeñas embarcaciones.

Al igual que en la mayoría de comunicados militares sobre 42 ataques conocidos, el Comando Sur EEUU indicó que apuntó contra presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas.

Señaló que dos embarcaciones con 4 personas cada una fueron atacadas en el océano Pacífico oriental, mientras que una tercera, con 3 personas, fue alcanzada en el mar Caribe. El ejército no aportó pruebas de que las embarcaciones estuvieran transportando drogas, pero publicó videos en que se veía cómo eran destruidas.

Los videos publicados por el Comando Sur muestran los botes, ya sea moviéndose o balanceándose en el agua antes de explotar y quedar envueltos en llamas. Se puede ver a personas sentadas en dos de las pequeñas embarcaciones abiertas antes de quedar destruidas.

El presidente Donald Trump ha afirmado que Estados Unidos está en “conflicto armado” con los cárteles en América Latina y ha justificado los ataques como escalada necesaria para frenar el flujo de drogas.

Los críticos han cuestionado la legalidad general de los ataques, así como su efectividad, en parte porque el fentanilo detrás de muchas sobredosis mortales suele ser traficado a EEUU por tierra desde México, donde se produce con químicos importados de China e India.

Los ataques contra embarcaciones también suscitaron críticas tras revelarse que el ejército mató a sobrevivientes del primer ataque contra lancha.