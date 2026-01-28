Comandante del ICE se va de Minnesota

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

EFE

Gregory Bovino, comandante general de la Patrulla Fronteriza a cargo de las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés), y una de las caras de la represión contra la inmigración, abandona Minnesota tras las críticas desatadas por la muerte de dos civiles a manos de estos agentes federales.

Se espera que Bovino, a cargo de la aplicación de la ley migratoria en Minneapolis bajo las órdenes del presidente Trump, abandone este martes la ciudad, según informaron dos funcionarios estadounidenses al diario The New York Times. Su marcha se produce poco después de que el propio Trump anunciara, a través de su cuenta en Truth Social, que ha decidido enviar a su 'zar' de la frontera, Tom Homan, un veterano agente de inmigración, a Mineápolis para dirigir el despliegue. La decisión de retirarlo de la ciudad se produjo dos días después de que hiciera la afirmación infundada de que el hombre que fue asesinado a tiros por agentes federales planeaba “masacrar” a agentes del orden, explica el Times. Se espera que algunos de los agentes federales desplegados por la ciudad también comiencen a salir, según declaró el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, tras una llamada telefónica el lunes con el presidente Trump.