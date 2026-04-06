365 días después del colapso
Jet Set: historias que aún estremecen a un año de la tragedia
El colapso ocurrió en plena actuación del merenguero Ruby Pérez, cuando los plafones comenzaron a caer y el techo cedió por completo.
.A un año del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, que dejó más de un centenar de muertos y cientos de heridos, las familias afectadas continúan reclamando justicia y reparación.
El programa de Nuria Piera Investiga reconstruyó la tragedia con testimonios de sobrevivientes, familiares y especialistas que analizan las causas del desastre.
El colapso ocurrió en plena actuación del merenguero Ruby Pérez, cuando los plafones comenzaron a caer y el techo cedió por completo.
“Todavía no puedo dormir, cierro los ojos y escucho los gritos de esa noche”, confesó una mujer que resultó herida en el derrumbe entrevistada en el espacio que se transmite por Color Visión.
La investigación apunta a fallas estructurales y sobrecarga en la construcción.
Lo que dicen los sobrevivientes
“Sentí que el techo se venía abajo y corrí, pero muchos quedaron atrapados”, relató un joven que logró escapar entre el polvo y los escombros.
“Mi hermana me llamó desde adentro, pedía ayuda, pero no pudimos llegar a tiempo”, expresó entre lágrimas una familiar de las víctimas
Víctimas
Entre los fallecidos se encuentran la gobernadora de Montecristi, Nelsy Cruz, miembros de la familia Grullón y el propio Ruby Pérez, hallado sin vida días después del colapso. La magnitud de las pérdidas ha marcado profundamente a la sociedad dominicana.