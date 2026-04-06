Jet Set: historias que aún estremecen a un año de la tragedia

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

.A un año del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, que dejó más de un centenar de muertos y cientos de heridos, las familias afectadas continúan reclamando justicia y reparación.

El programa de Nuria Piera Investiga reconstruyó la tragedia con testimonios de sobrevivientes, familiares y especialistas que analizan las causas del desastre.

Salió con vida de la tragedia del Jet Set

El colapso ocurrió en plena actuación del merenguero Ruby Pérez, cuando los plafones comenzaron a caer y el techo cedió por completo.

“Todavía no puedo dormir, cierro los ojos y escucho los gritos de esa noche”, confesó una mujer que resultó herida en el derrumbe entrevistada en el espacio que se transmite por Color Visión.

Sobreviviente Jet Set

La investigación apunta a fallas estructurales y sobrecarga en la construcción.

Lo que dicen los sobrevivientes

“Sentí que el techo se venía abajo y corrí, pero muchos quedaron atrapados”, relató un joven que logró escapar entre el polvo y los escombros.

“Mi hermana me llamó desde adentro, pedía ayuda, pero no pudimos llegar a tiempo”, expresó entre lágrimas una familiar de las víctimas

Víctimas

Entre los fallecidos se encuentran la gobernadora de Montecristi, Nelsy Cruz, miembros de la familia Grullón y el propio Ruby Pérez, hallado sin vida días después del colapso. La magnitud de las pérdidas ha marcado profundamente a la sociedad dominicana.