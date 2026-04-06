Semana Santa 2025 vs. 2026 en cifras: diferencias en muertes, accidentes, afectados y más

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Aunque aumentó el desplazamiento durante la Semana Santa 2026, el país registró menos muertes y accidentes de tránsito que en 2025, pero más personas afectadas y un incremento en la intoxicación alimentaria.

De acuerdo con los datos del Centro de Operaciones de emergencias (COE), este año se reportaron 27 fallecidos, frente a los 32 registrados en 2025, lo que representa una reducción de 15.63 %.

Del total de víctimas de 2026, 22 murieron en accidentes de tránsito y cinco por asfixia por inmersión.

En cuanto a los accidentes, durante este año ocurrieron 203, con 276 personas afectadas, mientras que en 2025 se registraron 212 accidentes y 246 afectados.

Esto evidencia una leve disminución en la cantidad de accidentes, pero un aumento en el número de personas lesionadas.

Intoxicaciones

En relación con la intoxicación alcohólica, se reportaron 506 casos en 2026, una disminución frente a los 587 registrados en 2025. De estos, 28 correspondieron a menores de edad entre los 14 y 17 años.

Sin embargo, las intoxicaciones alimentarias mostraron un incremento, al pasar de 175 casos en 2025 a 207 este año.