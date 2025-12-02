Cómo funciona la tarifa de 45 dólares para pasajeros sin REAL ID en Estados Unidos

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) anunció este lunes que, a partir del 1 de febrero, los viajeros mayores de 18 años que vuelen dentro de Estados Unidos sin un REAL ID o pasaporte deberán abonar una tarifa de 45 dólares para verificar su identidad mediante el sistema alternativo Confirm.ID.

El REAL ID, una licencia de conducción o tarjeta de identificación que cumple con estándares federales de seguridad, será obligatorio desde mayo de 2025. Hasta ahora, los pasajeros sin este documento podían pasar los controles con un registro adicional y una advertencia. El Departamento de Seguridad Nacional asegura que el 94% de los viajeros ya cumple con la normativa, y que la nueva tasa busca incentivar la obtención del documento.

La verificación, que no garantiza la aceptación del pasajero, tendrá una validez de 10 días. Los funcionarios de la TSA advirtieron que quienes no logren confirmar su identidad podrían ser rechazados en el control de seguridad. La tarifa se puede pagar en línea antes de llegar al aeropuerto o en el mismo terminal, aunque el proceso puede tardar hasta 30 minutos.

El dominicano residente en Estados Unidos, Víctor Peralta, relató que recientemente tuvo que pagar los 45 dólares para obtener una matrícula temporal que le permitiera viajar. “Pensé que bastaba con mi licencia de conducir, pero me exigieron el pago”, explicó.

El REAL ID, identificado en la mayoría de los estados con una estrella blanca dentro de un círculo amarillo, exige más documentos que las identificaciones tradicionales. Su implementación, prevista inicialmente para 2008, fue retrasada en varias ocasiones.

Además del REAL ID y el pasaporte, la TSA acepta otras formas de identificación como credenciales militares, tarjetas de residencia permanente, identificaciones tribales reconocidas por el Gobierno federal y versiones digitales en plataformas como Apple Wallet, Google Wallet y Samsung Wallet, disponibles en más de 250 aeropuertos del país.