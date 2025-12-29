Fundación SOLN reafirma su compromiso en 2026 por el bien común y quienes más lo necesitan

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El presidente de la Fundación Solución Nacional (SOLN), organización sin fines de lucro en esta ciudad y la República Dominicana, que dirige el empresario Roberto Rojas, durante su acostumbrado mensaje de cierre de año proclamó: «Reafirmamos nuestro compromiso para el 2026 por el bien común y con quienes más necesitan».

Expresa que continuará impulsando programas de asistencia comunitaria, orientación social y apoyo humano, con el firme propósito de contribuir a una sociedad más justa, equitativa y solidaria.

En su mensaje de despedida del año, Rojas, hablando a nombre de decena de sus empleados, sostuvo: «Estos momentos representan una valiosa oportunidad para reencontrarnos con lo esencial, fortalecer los lazos humanos».

«La salud, prosperidad y abundancia no deben medirse únicamente en términos materiales, también en la capacidad de amar, servir, construir comunidades más solidarias y conscientes», precisa.

Destacó que «la diáspora dominicana es un ejemplo de resiliencia, trabajo digno y sacrificio silencioso, cuyo aporte trasciende fronteras y se manifiesta tanto en el desarrollo económico como en la preservación de nuestros valores culturales y humanos».

Rojas, reconocido por sus actos de filantropía, precisa que para el 2026 SOLD será más activa y ampliará sus ayudas a la comunidad, con la entrega anualmente de miles de silla de rueda, andadores para personas discapacitadas, bastones regulares y para no videntes, muletas, pampers para envejecientes, y reparar decenas de viviendas a personas humildes en diferentes provincias, entre otras cosas.

Asimismo, soporte a múltiples entidades comunitarias en la Gran Manzana, religiosas y deportivas, entrega de juguetes a cientos de niños dominicanos en Manhattan y El Bronx.

En dominicana, SOLD realiza la cena navideña entre cientos de niños de sectores populosos de la capital y algunas ciudades del interior, al igual que la entrega de cientos de juguetes.

Rojas, inmigrante nativo de la provincia Sánchez Ramírez (Fantino), manifestó sentirse profundamente identificado con los retos que enfrenta la diáspora dominicana, experiencia que -según afirmó- ha marcado su vocación de servicio y su compromiso permanente con las causas sociales y humanitarias.

Enfatiza que la unidad, el respeto mutuo y la cooperación son herramientas indispensables para superar las adversidades y construir un futuro de mayores oportunidades para todos.

La organización posee oficinas en el 560 W. de la calle 175 en el Alto Manhattan, y en RD en la avenida Emilio Prud’Homme, número 2, Distrito Nacional; en la calle Juan Sánchez Ramírez, número 71, en Fantino-Cotuí; en Esperanza, Mao; en Elías Piña; La Romana; y en San Francisco de Macorís, entre otros lugares.