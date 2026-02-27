George Álvarez asume con responsabilidad como oficial electo en NYC

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El asambleísta de origen dominicano por el Distrito 78, en El Bronx, George Álvarez, declaró ante más de un centenar de votantes dominicanos que asume su responsabilidad como oficial electo, no para pastorear ovejas, sino para despertar leones.

Álvarez representa los sectores de Kingsbridge Heights, Bedford Park, Belmont, partes de Fordham y Bronx Park, incluido el campus de la Universidad de Fordham.

Estas áreas albergan a más de 125 mil residentes, entre ellos decenas de miles de dominicanos.

Durante un acto, celebrado por su colega Manny de los Santos en el Alto Manhattan, el legislador expresó que, desde que asumió en 2023, comprendió que el cargo no es para la comodidad ni el silencio, palabras que fueron recibidas con aplausos constantes.

El oficial electo goza de un destacado liderazgo gracias a las múltiples obras impulsadas en beneficio de sus constituyentes, destacan los quisqueyanos Andrés Herrera, Marcial López, Norma Rodríguez, Ana de los Santos, y Euclides Marmolejos, presentes en la actividad.

Asimismo, estuvieron la Fiscal General de NY, Letitia James; la presidenta del condado de Rl Bronx, Vanessa Gibson; el asambleísta Eddie Gibbs, junto a otros líderes y representantes de diferentes sectores.

Álvarez advirtió sobre los peligros de la soberbia en la función pública y envió un mensaje directo a la clase política.

“Estar en el poder no da derecho a ser arrogante ni prepotente”. Este mundo da muchas vueltas: hoy usted puede ser martillo, pero mañana puede ser clavo. Por eso, debemos actuar con humildad, memoria y respeto al pueblo que nos eligió”, afirmó el vicepresidente del Partido Demócrata en El Bronx.

También reconoció de manera categórica al congresista Adriano Espaillat (D-13), destacando su papel clave en su trayectoria política.

“Fue gracias a su respaldo que logramos alcanzar esta posición en la Legislatura Estatal de Nueva York, para representar con dignidad al Distrito 78”. Por eso, siempre estaré en la primera línea, respaldando y defendiendo su liderazgo como máximo referente dominicano en Estados Unidos, con asiento en Washington, D.C.”, puntualizó el oficial electo.