Gran expectativa ante el discurso del presidente Luis Abinader

En medio de gran expectativa, el presidente Luis Abinader presenta hoy su informe anual ante la Asamblea Nacional, siendo esta su sexta rendición de cuentas, tras ser reelecto en las elecciones presidenciales del 2024 y en el cual expondrá los principales logros, retos y planes para la Nación, según lo establecido en la Constitución. El acto está pautado para las 10:00 de la mañana.

Entre los temas que serían abordados por el jefe de estado figuran educación, salud, seguridad ciudadana, obras de infraestructura, reducción de la pobreza, economía, combate contra el narcotráfico, sistema de movilidad vial, servicios básicos, entre otras.

La población espera que el jefe de Estado fije posición sobre la lucha contra la corrupción administrativa, sobre todo, luego del escándalo del caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), a través del cual las autoridades del Ministerio Público sometieron a la justicia en diciembre del año pasado al titular de esa entidad, Santiago Hazim, y otras nueve personas, en el marco de la Operación Cobra, acusados de un desfalco al Estado por más de 15 mil millones de pesos.

De igual forma, diversos sectores de la sociedad consideran que el mandatario debe pronunciarse sobre la situación del sistema energético. El pasado lunes, el país sufrió un apagón general, denominado popularmente “blackout”, el segundo en menos de cuatro meses, lo que ha generado preocupación. Algo similar sucedió en noviembre de 2025.

La Constitución establece que es responsabilidad del presidente de la República rendir cuentas anualmente ante el Congreso Nacional de la administración presupuestaria, financiera y de gestión ocurrida en el año anterior, acompañada de un mensaje explicativo de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos, financieros y sociales esperados y las principales prioridades que el Gobierno se propone ejecutar dentro de la Ley de Presupuesto General del Estado aprobada para el año en curso.

Para el acto de rendición de cuentas han sido convocados los 222 congresistas que conforman el Poder Legislativo (32 senadores y 190 diputados). También fueron invitados representantes del cuerpo diplomático acreditado ante el Gobierno dominicano, funcionarios del Poder Ejecutivo y presidentes de las demás instituciones del Estado y organismos autónomos y descentralizados, así como empresarios y representantes de los partidos políticos.

El presidente Luis Abinader ocupa el cuarto lugar entre los mandatarios latinoamericanos mejor valorados por la ciudadanía, de acuerdo con la más reciente medición de CB Consultora Opinión Pública realizada entre el 10 y el 15 de febrero de este año en 18 países de la región.