Gripe y enfermedades respiratorias en pleno auge en Nueva York; dominicanos afectados

NUEVA YORK.- La temporada de gripe y enfermedades respiratorias en esta ciudad está en pleno auge. Se han registrado más de 136,000 casos de gripe, 8,000 de ellos en los últimos días, y afecta principalmente a menores de 18 años, figurando cientos de dominicanos

Cada año, entre 1500 y 2000 neoyorquinos mueren a causa de la gripe estacional y neumonía, por no vacunarse. El 90% de las muertes relacionadas con gripe el año pasado ocurrieron entre pacientes no vacunados.

"La temporada de la gripe aún está lejos de terminar, son impredecibles y el virus sigue circulando a niveles elevados," afirmó la comisionada de Salud interina de NYC, doctora Michelle Morse.

"No es momento de que los neoyorquinos relajen sus esfuerzos para protegerse a sí mismos, a sus familias y sus comunidades de estos virus respiratorios mortales. La mejor herramienta que tenemos es la vacunación", sostuvo.

Autoridades de salud están haciendo un llamado urgente a vacunarse. El panorama luce todavía más preocupante entre los más pequeños ya que 52% de los casos de gripe registrados en esta temporada se han dado en menores de edad.

