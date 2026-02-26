Varios grupos atacan el discurso de Trump

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Nueva York. EFE.

Diversos grupos acusaron ayer al presidente estadounidense, Donald Trump, de alejarse de la realidad que viven millones de familias durante su discurso del Estado de la Unión, debido al alto costo de vida, y criticaron además sus ataques contra inmigrantes y el sistema electoral.

“El discurso se desvió de la realidad de las familias latinas. Celebró la enérgica aplicación de la ley federal que ha traumatizado a barrios de todo el país y afirmó que la economía prospera mientras las familias trabajadoras sufren el peso del aumento de los costos”, señaló Jessica Orozco Guttlein, vicepresidenta sénior de Políticas y Comunicaciones de la Federación Hispana.

Agregó que, cuando las experiencias de las familias trabajadoras se ignoran u omiten en el discurso, “las palabras suenan huecas".

America's Voice aseguró que la gran mayoría de los estadounidenses rechaza la “visión oscura” y las prioridades “equivocadas” del mandatario, quien ofreció un “largo, desfasado y sordo” discurso, argumentó Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de esa organización. Cárdenas criticó las “escabrosas” descripciones de los inmigrantes como criminales, los ataques raciales contra los “piratas somalíes” y las “descaradas mentiras” sobre el voto en 2024.