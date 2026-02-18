Heridos en el Alto Manhattan por disputa doméstica

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Una disputa doméstica en la calle 177 con Cabrini Boulevard, en el Alto Manhattan, dejó dos personas heridas y un vehículo incendiado.

Los nombres de las víctimas, un hombre y una mujer, ambos de 27 años, presuntamente dominicanos, no fueron suministrados por las autoridades, pero el masculino sufrió quemadura en todo el cuerpo quedando en situación critica, y la femina intentó intervenir para detener el fuego, lo que le provocó quemaduras en las manos.

Los dos fueron internados en diferentes hospitales. Se informó que el hombre presuntamente inició el fuego, el cual se propagó rápidamente hasta alcanzar un vehículo estacionado sobre Cabrini Boulevard.

Por su parte, la Policía confirmó que el fuego se originó a raíz del altercado doméstico.

Aunque se señala al hombre de haber iniciado el siniestro, hasta el momento no se ha informado si se presentarán cargos formales.

Las autoridades señalaron que la causa exacta del incendio continúa bajo investigación y el caso permanece abierto mientras las autoridades investigan.

La semana pasada dos personas resultaron heridas de gravedad y varios desplazados tras un incendio en el edificio del 566 West de la calle 162, entre Broadway y la avenida Saint Nicholas, en el Alto Manhattan.