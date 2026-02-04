Hubo 981 fallecidos por balas y mil 655 heridos de difentes nacionalidades

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. En Estados Unidos hubo 981 personas fallecidas por balas y 1,655 heridas desde el 1 al 31 de enero del presente año. Muchas de ellas quedando en estado de gravedad, y pertenecen a diferentes nacionales.

Entre las víctimas figuran 14 niños y 36 heridos, entre 0 y 11 años de edad. Asimismo, entre los 12 y 17 años la cantidad de 71 y 155 heridos.

También se incluyen entre los muertos 4 agentes policiales y 21 heridos, algunos en estado crítico.

Durante el 2025 se reportaron 14,692 muertes violenta a tiros y 26,273 heridos, pero por suicidio se reportaron 24,090 para un total de 38,782 fallecimientos por balas en todo el territorio estadounidense.

Figuraron 226 menores entre 0 y 11 años, además 463 heridos. Entre los 12 y 17 años fueron victimas a balazos la cantidad de 1,037 y 2,743 heridos. Los agentes policiales fueron 78 los fallecidos y 337 heridos.

Estas estadisticas aparecen publicadas en la organización “Archivo de Violencia Armada” (GVA), con sede en Washington DC.

Un reciente estudio de Small Arms Survey (SAS), con sede en Suiza, establece que USA es el único país del mundo donde las armas civiles superan en número a su población.

Según la investigación, hay 120,5 armas de fuego por cada 100 estadounidenses, lo que representa una cifra impactante en la atmósfera de desconsuelo.

EE. UU. es seguido en esta escalofriante lista por las Islas Malvinas, con un estimado de 62 armas por cada 100 personas, y Yemen con 53 armas por cada 100 personas. Corea del Sur y Japón ocupan los últimos lugares de esta lista, con una tasa que ronda entre el 0,2.

Se estima que solo alrededor del 32% al 44% de los adultos en EUA posee un arma personalmente o vive en un hogar con una, concentrándose el arsenal en un sector de la población. El número de armas está aumentando más rápido que la población humana.

En EUA la Segunda Enmienda de la Constitución (ratificada en 1791) protege al ciudadano el derecho a poseer y portar armas de fuego. Los otros dos países en el mundo son México y Guatemala.