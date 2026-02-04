Gerente de Coophemi resalta papelde la economía solidaria desde el Cooperativismo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Gerente General de la Cooperativa Hermanas Mirabal, licenciada Giselda Fernández, resaltó el papel que para beneficio del desarrollo humano, juega la economía solidaria desde la perspectiva del cooperativismo.

De acuerdo a la respetable dama, en el escenario económico y social de hoy, el cooperativismo se consolida como el modelo más resiliente y humano para enfrentar los desafíos de la modernidad, en donde a diferencia de las estructuras financieras tradicionales, la economía solidaria no busca la acumulación de capital en pocas manos, sino la distribución equitativa de la prosperidad.

En este sentido, la experta cooperativista manifestó, que este sistema se fundamenta en valores de ayuda mutua, responsabilidad y democracia, permitiendo que las comunidades organizadas generen soluciones colectivas a problemas individuales.

Precisa, que en una sociedad que a menudo prioriza lo transaccional, las cooperativas actúan como espacios de resistencia positiva donde el bienestar del socio es el fin último, demostrando que es posible impulsar el crecimiento económico sin sacrificar la sensibilidad social ni la ética profesional.

“El aporte del cooperativismo a la economía actual es invaluable, especialmente por su capacidad para democratizar el acceso a recursos que históricamente han sido esquivos para los sectores populares. Al abrir sus puertas a todos los ciudadanos sin distinción de rostro, origen social o nivel de ingresos, las cooperativas eliminan las barreras de la exclusión y se convierten en el primer escalón hacia la estabilidad de miles de familias”, dijo Giselda Fernández.

Indica que este modelo permite que el ahorro se reinvierta en la misma comunidad, creando un círculo virtuoso de desarrollo que fortalece el comercio interno y fomenta el emprendimiento, en donde al centrarse en la persona y no solo en el patrimonio, la cooperativa valida la dignidad de cada socio, ofreciendo un respaldo financiero que se traduce en educación, vivienda y salud como pilares fundamentales para el progreso de cualquier nación.

“La relevancia de este movimiento en el siglo XXI radica en su firme adhesión a principios que promueven una sociedad más justa y colaborativa. En un mundo cada vez más interconectado pero a la vez más desigual, el cooperativismo ofrece una alternativa basada en la transparencia y la movilidad social. Es un sistema que no mira rostros para juzgar, sino para reconocer necesidades y potencialidades, afianzándose en la confianza recíproca entre la institución y sus miembros, ya que al fomentar la educación financiera como un derecho y no como un privilegio, las cooperativas empoderan a los ciudadanos para que tomen el control de su futuro económico”, dice Fernández.

Continua diciendo, que en última instancia, la importancia del cooperativismo de hoy reside en su capacidad de demostrar que la solidaridad como una de la estrategia más inteligente para lograr un desarrollo sostenible que no deje a nadie atrás.