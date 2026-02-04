Riesgo latente en Naco: moradores denuncian peligro en plena vía pública

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El sector Naco vive momentos de angustia ante la realización de excavaciones en la intersección de las calles Luis Alberti y Gustavo Mejía Ricart, trabajos que residentes consideran representan un riesgo para la seguridad de peatones y conductores.

Vecinos consultados por Telesistema expresaron su preocupación por el constante tránsito de vehículos en la zona y la falta de medidas de protección adecuadas en el área intervenida.

“Lo veo un poco tedioso, ya que por esta calle transitan muchos vehículos y es una vía principal del sector. Debería tener más seguridad”, manifestó Augusto Caminero.

El temor es compartido por otros residentes, quienes advirtieron que las excavaciones representan un peligro latente ante cualquier accidente de tránsito o para personas que caminan por el lugar.

Señalaron que es un riesgo muy grande, porque cualquier vehículo o persona que vaya caminando puede caer ahí, o incluso un choque podría terminar en una desgracia.

A esto se suma la obstrucción del paso vehicular y peatonal por la presencia constante de camiones pesados.

“Están agravando la situación con el mismo paso de los transeúntes. Ahí se juntan cinco y siete camiones de volteo que obstaculizan todo”, denunció Crissel Lervaux.

Los residentes hicieron un llamado a las autoridades y a los responsables de la obra para que refuercen la seguridad en la zona y eviten que ocurra un accidente mayor.