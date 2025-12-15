Mamdani nombra congresista Espaillat y otros para conectar con diversas comunidades

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Zohran Mamdani, alcalde electo en esta ciudad, quien asumirá el cargo el próximo 1 de enero, nombró al congresista Adriano Espaillat (D-13) en su Comité Asesor, con el objetivo de servir de enlace entre la nueva Alcaldía y las diversas comunidades, así como para colaborar en la implementación de la agenda de gobierno municipal prometida.

Este nombramiento se realizó en reconocimiento al sólido y amplio liderazgo político del congresista Espaillat, quien goza de un alto prestigio entre las comunidades que representa en el Distrito Congresual 13-NY, tanto por su labor legislativa como por su firme defensa de la vivienda asequible, la seguridad pública y el acceso al seguro de salud.

Asimismo, se destaca su trabajo a favor de la extensión del Metro de la Segunda Avenida y de la remodelación del Kingsbridge Armory, proyectos que generarán miles de empleos locales.

Asimismo, fueron designados la congresista Nydia Velázquez (D-12); el senador estatal Gustavo Rivera (D-33); los asambleístas George Álvarez (D-78), Amanda Septimo (D-84) y Karine Reyes (D-87); el presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso; la líder comunitaria Elida Almonte; los concejales Christopher Marte (D-1); y Radhamés Rodríguez, presidente de la Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA), en el Comité de Transición, entre otros.

En la agenda del nuevo alcalde figuran iniciativas como la implementación de autobuses gratuitos; la reducción de los crecientes costos del cuidado infantil; el acceso equitativo al transporte; el impulso al desarrollo empresarial; la preparación ante emergencias; y el congelamiento de los alquileres para más de dos millones de neoyorquinos, entre ellos decenas de miles de dominicanos, junto a otras etnias.

«Lograr una ciudad asequible requerirá la colaboración con líderes de todos los niveles de gobierno, incluidos aquellos que formaron parte de la histórica victoria que obtuvimos en noviembre», expresó Mamdani.

El alcalde electo indicó además que el Comité Asesor permitirá a su nueva administración «construir un gobierno que refleje la diversidad de nuestra ciudad, se centre en las necesidades de los trabajadores y esté preparado para implementar la agenda de asequibilidad».

Durante la campaña, el congresista respaldó sin reservas la candidatura demócrata de Mamdani. En ese contexto, el diario The New York Times, considerado el más influyente del mundo, destacó que Espaillat, primer y único congresista dominicano en Estados Unidos, es hoy «el líder latino más poderoso de NY».

El periódico añadió que su respaldo al entonces candidato demócrata a la Alcaldía era significativo tanto por razones simbólicas como prácticas, al Espaillat representar al norte de Manhattan y parte de El Bronx.

En ese mismo momento, el congresista por El Bronx (D-15), Ritchie Torres, afirmó que «Espaillat goza de una merecida reputación como alguien capaz de impulsar a los votantes a acudir a las urnas en su distrito», calificándolo incluso como una «máquina de participación electoral».

Mamdani decidió conformar su Comité Asesor con políticos y líderes comunitarios «en un momento en que la coordinación temprana entre las distintas ramas y niveles de gobierno puede resultar clave para enfrentar los desafíos más urgentes de la ciudad», se informó.