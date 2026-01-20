ReSo: El nuevo movimiento que defiende los derechos de migrantes en EE.UU.

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

NUEVA YORK.- En un acto de compromiso y defensa de las comunidades migrantes en esta ciudad, decenas de activistas dominicanos y otras nacionalidades proclamaron el surgimiento del movimiento político-social Resistencia y Solidaridad (ReSo).

Estará coordinado por Luis Mayobanex Rodríguez, quien señaló durante el discurso central, que el “surgimiento del movimiento es una respuesta a los múltiples y graves problemas que afectan a nuestras comunidades”.

Enumeró la exclusión social, criminalización de la migración, recortes en programas básicos como Medicare, Medicaid y cupones de alimentos, lo cual relacionan a la concentración de la riqueza en manos de un reducido número de corporaciones y multimillonarios.

Reafirmándose en la marca distintiva de lucha del colectivo, Mayobanex Rodríguez aseveró que el tema migratorio continuará ocupando un lugar central en la labor cotidiana de ReSo.

“Mas cuando, el discurso racista, xenófobo y aporofóbico ha sido convertido en política oficial en Estados Unidos”, dijo.

Aseveró el reconocido dirigente político y activista social, que lo que ocurre en Minnesota, sobre todo a partir del asesinato de la poeta estadounidense Renee Carolin Good, “es un momento trágico que si bien afecta de manera directa a sus habitantes, puede ser un ensayo en marcha para militarizar el país”.

Incluso, el “haber prohibido a las autoridades de Minneapolis investigar lo relacionado al asesinato, implica, de hecho, un Coup d’Etat y una imposición a los estados del poder omnímodo del presidente”, agregó.

“Dado los actuales desafíos, desde ReSo nos sentimos compelidos a unir esfuerzos y trabajar juntos/as con todo el espectro político-social identificado con el estado de derecho al margen de raza, nacionalidad y condición social”.

“Ninguna nacionalidad, ningún partido político o grupo social sólo puede parar y vencer el discurso y la práctica de la extrema derecha en ocasiones revestida con tinte fascista”, dijo.

El evento tuvo lugar el pasado domingo 18 de enero en el Restaurant 809, con la asistencia de decenas de personas de diferentes nacionalidades.