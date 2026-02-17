De pastor a líder influyente: la historia de Jesse Jackson y su huella en Estados Unidos

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Redacción internacional, 17 feb (EFE).- El reverendo Jesse Jackson, fallecido este martes a los 84 años, dedicó su vida al activismo político, que le convirtieron en una figura destacada en la lucha por la igualdad y la justicia social en Estados Unidos.

Activismo que se desarrolló desde que participó con Martin Luther King en 1965 en el Movimiento por los Derechos Civiles hasta las protestas por la muerte a manos de la policía del afroamericano George Floyd en 2020.

Jackson, reverendo baptista y activista por los derechos civiles, fue aspirante a lo nominación demócrata en dos ocasiones: en 1984, cuando quedó en tercer lugar por detrás de Walter Mondale y Gary Hart; y en 1988, en unas primarias en las que fue derrotado por Michael Dukakis.

En 2008 fue una de las primeras figuras públicas en apoyar la candidatura presidencial de Barack Obama, y fue fotografiado con lágrimas en los ojos cuando el primer afroamericano de la historia de Estados Unidos llegó a la Casa Blanca, tras su victoria electoral ese mismo año.

Jesse Jackson nació en Greenville (Carolina del Sur) el 8 de octubre de 1941.

Trabajó durante su juventud como limpiabotas y camarero, estudió un año en la Universidad de Illinois y continuó su formación en el North Carolina Agricultural and Technical College in Greensboro, donde se graduó en Sociología en 1964.

Era admirador del activista afroamericano Martin Luther King, a quien se unió en la histórica marcha a Selma (Alabama) en 1965 y del que fue colaborador.

El 4 de abril de 1968, tras el asesinato de King en un hotel de Memphis (Tennesse), Jackson aseguró que había sido el último en hablar con él y concedió entrevistas con un jersey manchado, según él, con la sangre del lider asesinado, versión cuestionada por otros colaboradores y que desató una controversia que le acompañó desde entonces.

Tras enfrentarse con la organización cristiana fundada por Martin Luther King, la Southern Christian Leadership Conference, creó su propia organización, People United to Save Humanity, en Chicago, en 1971. Desde ella predicó a la juventud negra y se hizo famoso por frases como «soy alguien».

Su carrera política dentro del Partido Democrata le llevó, en 1984, a presentarse como aspirante a la candidatura para las elecciones presidenciales. No consiguió la nominación, pero empezó a ser conocido por sus dotes de comunicador.

Volvió a intentarlo en 1988, con mejores resultados, 6,9 millones de votos y victorias en siete primarias estatales y cuatro caucus, aunque no suficientes para batir al gobernador de Massachusetts, Michael Dukakis.

Jesse Jackson fue el tercer candidato presidencial afroamericano en la historia de su país, después de Frederick Douglas (1888) y Shirley Chisholm (1972), primera mujer negra en pugnar por la nominación presidencial.

En 1990 ganó uno de los dos escaños creados por el Consejo municipal de la ciudad de Washington en representación del Distrito de Columbia, cargo en el que permaneció desde 1991 a 1997.

Hábil negociador

Reconocido como un hábil negociador, participó en 1984 en la puesta en libertad de un piloto estadounidense en Siria y cientos de presos cubanos. En 1990 se entrevistó con Sadam Huseim en Bagdad y logró la liberación de 199 ciudadanos estadounidenses capturados por Irak tras la invasión de Kuwait.

Su impacto en la política estadounidense y su lucha por los derechos civiles fue reconocida en 2000 con la concesión por parte del presidente Bill Clinton de la Medalla Presidencial de la Libertad.

Sin embargo, su trayectoria pública no estuvo exenta de escándalos.

Además de declaraciones polémicas, tachadas en algunos medios como antisemitas, se retiró brevemente de la vida pública en 2001 después de reconocer la paternidad de una niña, fruto de su relación con una colaboradora, y de haber utilizado fondos de las organizaciones con las que había intentado alzarse con la nominación demócrata para cubrir gastos personales.

En julio de 2023 anunció que dejaba la vida pública con el anuncio de su abandono de la organización Rainbow PUSH Coalition, que fundó en 1971 en defensa de los derechos civiles y de la justicia internacional.

Una decisión en la que tuvo que ver su estado de salud, ya que desde 2017 recibía tratamiento por la enfermedad de Parkinson.

Además a principios de 2021 se sometió a una operación de vesícula biliar. Ese mismo año contrajo la Covid-19 y fue hospitalizado a causa de una caída que le causó un traumatismo craneal. En abril de 2024 se confirmó que padecía parálisis supranuclear progresiva (PSP).

En agosto de 2024 el reverendo apareció en Chicago, durante la primera noche de la Convención Nacional Demócrata. En silla de ruedas, Jackson recibió también un homenaje en el que participaron el activista de derechos civiles Al Sharpton y el senador de Vermont Bernie Sanders.

Casado desde 1962 con Jacqueline Lavinia Brown, tuvo cinco hijos con ella y otra hija con su colaboradora Karin Stanford en 1999. EFE