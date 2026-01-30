NYC ampliará Tiempo Libre Remunerado

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El día 22 del próximo mes de febrero entrará en vigor en esta ciudad un proyecto de Ley sobre la ampliación del Tiempo Libre Remunerado -PTO- (Paid Time Off).

Los trabajadores neoyorkinos, entre ellos miles de dominicanos se beneficiarán, al poder usar el tiempo bajo la Ley de Tiempo Ganado por Seguridad y Enfermedad (ESSTA) para cubrir el cuidado de un niño o un miembro de la familia.

Asimismo, para asistir a procedimientos legales para obtener beneficios de asistencia o vivienda, para responder a un desastre público o para responder a la violencia en el lugar de trabajo.

Los trabajadores también recibirán 32 horas adicionales de tiempo de seguridad-enfermedad no remunerado que podrán utilizar inmediatamente después de ser contratados.

“El trabajo exige cada vez más de nuestro tiempo y los datos muestran que nuestros salarios están muy por detrás del tiempo que se nos exige para hacer cosas y ser productivos”, dijo la concejal Sandy Nurse, autora del proyecto.

“Dicha Ley dará a millones de trabajadores del sector privado más tiempo libre para cuidar de sí mismos y de sus seres queridos sin temer por su empleo o bienestar”.