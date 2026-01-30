Dominicanos se beneficiarán
NYC ampliará Tiempo Libre Remunerado
Nueva York. El día 22 del próximo mes de febrero entrará en vigor en esta ciudad un proyecto de Ley sobre la ampliación del Tiempo Libre Remunerado -PTO- (Paid Time Off).
Los trabajadores neoyorkinos, entre ellos miles de dominicanos se beneficiarán, al poder usar el tiempo bajo la Ley de Tiempo Ganado por Seguridad y Enfermedad (ESSTA) para cubrir el cuidado de un niño o un miembro de la familia.
Asimismo, para asistir a procedimientos legales para obtener beneficios de asistencia o vivienda, para responder a un desastre público o para responder a la violencia en el lugar de trabajo.
Los trabajadores también recibirán 32 horas adicionales de tiempo de seguridad-enfermedad no remunerado que podrán utilizar inmediatamente después de ser contratados.
“El trabajo exige cada vez más de nuestro tiempo y los datos muestran que nuestros salarios están muy por detrás del tiempo que se nos exige para hacer cosas y ser productivos”, dijo la concejal Sandy Nurse, autora del proyecto.
“Dicha Ley dará a millones de trabajadores del sector privado más tiempo libre para cuidar de sí mismos y de sus seres queridos sin temer por su empleo o bienestar”.
