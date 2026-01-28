Desafíos RD: seguridad, defensa y condición gente

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, afirmó ayer que el desafío “más crítico” a enfrentar en el país es la seguridad, la defensa y las condiciones de vida de millones de dominicanos, y dijo que para enfrentar la migración ilegal, y la “mutación” del crimen organizado internacional que comercializa seres humanos, el cambio de paradigma tiene que ser “urgente e inmediato”.

Indicó que para el combate efectivo de las personas que antes comercializaban y se lucraban de las necesidades y el dolor ajeno y que hoy funcionan como verdaderas corporaciones criminales, se requiere inteligencia, estructura y tecnología.

La titular del Ministerio Público habló en esos términos al dejar inaugurada la remozada estructura física de la Procuraduría Especializada contra la Trata y Tráfico de Personas (PETT) y una Unidad Élite de Investigación Multiagencial, en el sector Naco de esta capital.

“Estas puertas se abren hoy no solo a un nuevo formato de investigación, sino que tienen como objetivo esencial cerrar brechas a la impunidad; el desafío y el cambio de paradigma tiene que ser urgente e inmediato”, sostuvo la procuradora general.

Agregó que las modernas instalaciones marcan un punto de inflexión frente a la migración ilegal y la comercialización de seres humanos, delitos de crimen organizado internacional, cuya persecución se limitó durante mucho tiempo a una visión de “caso a caso”.

“Pero como el crimen internacional ha mutado y hoy los depredadores se esconden detrás de pantallas, la ciber-Trata y el ciber-tráfico nos plantean desafíos tecnológicos que están en estas nuevas instalaciones, lo que nos permitirá enfrentar con mayor eficiencia este crimen que evoluciona”, señaló la magistrada Reynoso.

Aseguró que la determinación para erradicarlo “es mucho más rápido y dudo mucho que su interés tecnológico sea mayor que el nuestro”.

FRUTOS DE NUEVA VISIÓN

La procuradora resaltó que desde el 2020 han realizado 34 operaciones con frutos tangibles, y citó entre otras la “exitosa Operación Atlántico”.

Dijo que a partir de ese esfuerzo “la propiedad comunidad y fuerzas vivas de Sosúa, municipio de Puerto Plata, nos han solicitado formalmente declarar a Sosúa libre de la explotación sexual, comercial y la migración”.

La funcionaria agradeció a todas las instituciones y organismos nacionales e internacionales que colaboran para hacer posible esos logros.