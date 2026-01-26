NYC arropada de hielo y nieve; continúa frío ártico

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Esta ciudad se encuentra arropada de hielo y nieve, continúa el frío ártico que mantiene a la mayoría de sus residentes, entre ellos a cerca de un millón de dominicanos, recluídos en sus hogares.

El alcalde de NYC, Zohran Mamdani, dijo que al menos 5 personas murieron debido a la caída de las temperaturas. Si bien aún es demasiado pronto para determinar las causas de la muerte, esto nos recuerda que cada año los neoyorquinos sucumben al frío”, escribió en X.

La Gran Manzana registra un promedio aproximado de 15 fallecimientos anuales relacionadas directamente con el frío, según datos del gobierno local y análisis independientes.

Estas muertes afectan desproporcionadamente a personas sin hogar, quienes representan entre el 25 % y el 50 % de los fallecidos por hipotermia en la zona.

La nieve en Central Park registró 8,8 pulgadas, su mayor cantidad desde febrero de 2022. El aeropuerto LaGuardia 9 pulgadas y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) 8,3 pulgadas. Muchos mayores han sido las acumulaciones en ciudades periféricas y aledañas.

Según el rastreador de vuelos FlightAware, unos 11.000 vuelos habían sido cancelados este domingo y más de 13.000 sufrieron retrasos. Los aeropuertos de Filadelfia, Washington, Baltimore, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania fueron especialmente afectados.

Miles de pasajeros dominicanos figuran entre los varados en estos y otras terminales en territorio estadounidense.

Datos de agencias de prensa indican que más de 215 millones de personas en USA, entre ellos más de dos millones de quisqueyanos, soportan un frío aterrador y acumulaciones de nieve de decenas de pulgadas, en la mayoría de los más de 20 estados afectados.

Se han producido cientos de miles de cortes de eléctricidad; miles de choques vehículares; cientos de avenidas, carreteras y calles cerradas; decenas de miles árboles caído y se presentan grandes acumulaciones de nieve en diferentes lugares.

La gobernadora del Estado, Kathy Hochul, declaró hace pocas horas: “el frío es brutal, gélido y peligroso”. El estado experimentó su periodo de frío más largo y las mayores cantidades de nieve en años.

Mientras, el alcalde Mamdani, instó a los residentes a permanecer en el interior de sus hogares si era posible y a usar el transporte público si era necesario.