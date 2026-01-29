8 alimentos que realmente fortalecen tu sistema inmunológico, según experta

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La alimentación juega un papel clave para fortalecer el sistema inmunológico, reducir el riesgo de enfermedades y, en caso de estar enfermo, favorecer la recuperación.

Por eso, incorporar ciertos alimentos en la dieta diaria puede marcar la diferencia. De acuerdo con la dietista registrada Julia Zumpano, de Cleveland Clinic, productos como el pescado graso, las frutas cítricas, el brócoli y las almendras aportan nutrientes esenciales que ayudan a mantener las defensas del organismo en buen estado.

A continuación, una lista de ocho alimentos recomendados por la experta:

Pescado graso

El pescado azul es una excelente fuente de ácidos grasos omega-3, conocidos por sus propiedades antiinflamatorias, fundamentales para el buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Entre las mejores opciones se encuentran:

Atún blanco

Arenque

Caballa

Sardinas

Trucha

“La inflamación leve o crónica puede suprimir la función inmunitaria y aumentar el riesgo de enfermedades. Estas grasas esenciales contribuyen al funcionamiento adecuado de las células inmunitarias”, explica Zumpano.

Frutas cítricas

Las frutas cítricas son ricas en vitamina C, nutriente que puede acortar la duración de las infecciones al estimular la función de las células inmunes.

Algunas opciones son:

Naranjas

Limones

Limas

Pomelos

La experta advierte que el jugo de naranja puede contener altos niveles de azúcar, por lo que recomienda consumir la fruta fresca, agregar rodajas de cítricos al agua, al té caliente o utilizarlos en ensaladas y marinados.

Bayas

Las bayas son una excelente opción para fortalecer el sistema inmunológico. Además de vitamina C, contienen polifenoles con propiedades antivirales y antimicrobianas.

Entre ellas destacan:

Fresas

Arándanos

Frambuesas

Brócoli

El brócoli es rico en vitaminas A, C y E, además de fibra. Sus compuestos de azufre ayudan a la producción de glutatión, un antioxidante que apoya las defensas del organismo.

Pimientos

Tres pimientos

Los pimientos morrones, especialmente los rojos y amarillos, contienen hasta tres veces más vitamina C que una naranja, lo que los convierte en un aliado clave para el sistema inmunológico.

Espinacas

Las verduras de hoja verde, como las espinacas, son una excelente fuente de vitamina A (betacaroteno), conocida por sus propiedades antiinfecciosas. También aportan folato, que ayuda a fortalecer la respuesta inmunitaria.

Yogur

Yogur

Diversos estudios señalan una estrecha relación entre el sistema inmunológico y la salud intestinal. El yogur, especialmente el yogur griego, contribuye al equilibrio del microbioma.

La recomendación es elegir opciones naturales y bajas en azúcares añadidos.

Almendras

Las almendras son ricas en vitamina E, un potente antioxidante. Además, sus grasas saludables facilitan la absorción de esta vitamina.

Zumpano señala que alrededor de 40 almendras aportan la cantidad diaria recomendada de vitamina E.