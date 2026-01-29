La inspiradora historia del exmilitar que ganó RD$90M en la lotería

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana, S.A (LEIDSA) informó, que el Sr. Adriano Nicolás Ramírez Méndez, recibió el certificado que lo acredita como el ganador de los 90 millones de pesos que tenía el sorteo Loto del pasado miércoles 24 de enero.

Los 90 millones están compuestos por, 58 millones del acumulado más 32 millones de un premio no reclamado.

Adriano Nicolás, que además de su rango de militar, también es, un técnico en mecánica de aviones.

Realizó una jugada automática con los números: 1-8-11-20-22-38 en él en el punto de venta LEIDSA, “Farmacia Fellita”, ubicada en Herrera, Santo Domingo Oeste.

La fecha de entrega de estos 90 millones, se efectuará el martes 17 de febrero 2026.