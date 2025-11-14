Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El Mundo

Con raro trastorno

Hospilizan al reverendo Jesse Jackson

Jesse Jackson

Jesse Jackson

Publicado por
AP

Creado:

Actualizado:

CHICAGO.- AP

El reverendo Jesse Jackson, quien ha estado recibiendo atención las 24 horas del día en su hogar, fue hospitalizado debido a un raro trastorno neurológico, informó su organización.

El líder defensor de los derechos civiles fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson hace más de una década. Sin embargo, su organización Rainbow/PUSH informó el jueves que el hombre de 84 años estaba bajo observación debido a una parálisis supranuclear progresiva, o PSP, un trastorno neurodegenerativo con el que ha estado “lidiando durante más de una década”. 

Sobre el autor

AP

tracking