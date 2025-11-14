Con raro trastorno
Hospilizan al reverendo Jesse Jackson
CHICAGO.- AP
El reverendo Jesse Jackson, quien ha estado recibiendo atención las 24 horas del día en su hogar, fue hospitalizado debido a un raro trastorno neurológico, informó su organización.
El líder defensor de los derechos civiles fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson hace más de una década. Sin embargo, su organización Rainbow/PUSH informó el jueves que el hombre de 84 años estaba bajo observación debido a una parálisis supranuclear progresiva, o PSP, un trastorno neurodegenerativo con el que ha estado “lidiando durante más de una década”.