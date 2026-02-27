Piden a Luis Abinader alojar damnificados Gaspar Hernández en Hotel Bahía Principe

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Dominicanos procedentes del municipio de Gaspar Hernández, provincia Espaillat, residentes en esta ciudad, solicitaron al presidente Luis Abinader alojar de manera provisional en el antiguo Hotel Bahía Príncipe de Río San Juan, el cual es rentado por el Estado, a los damnificados de la tragedia acuática ocurrida este miércoles en su pueblo natal.

Asimismo, extendieron la solicitud al senador de la provincia, el empresario Carlos Gómez, para que haga algo por ellos.

Sostienen Juan Martínez, Leonardo Herrera, Marcia de los Santos, Sigfrido Rodríguez, Leoncio Sierra, Mildred Lantigua, Rosmery de Marrero, Víctor de la Cruz, Juan T. Mejía, y Armando Rivera, entre otros, que dicho hotel, ubicado a muy poca distancia de la tragedia, fue rentado por Interior y Policía durante la gestión del ministro Chú Vásquez, como escuela para entrenar nuevos agentes de la Policía Nacional, y se hace en una parte de la edificación.

Indican que hay más de 900 habitaciones, y ante la destrucción masiva de múltiples viviendas y negocios, entre otras propiedades, teniendo cientos de familias que refugiarse ante familiares, amigos y relacionados de manera caótica, por lo que esperan que el mandatario y el senador Gómez los aloje provisionalmente en el Hotel.

El complejo, propiedad del Grupo Piñero, fue rentado por el Estado en 2023, por un costo de RD$ 471,930,710.40 millones por 4 años, con opción a compra.

La crecida del río inundó la avenida Duarte, donde varios negocios colapsaron, incluidos dos establecimientos ubicados próximo al puente principal, y las comunidades Caimán, Los Leones y Bravo de la Antigua, entre otras.

Mientras que el tránsito sigue semi paralizado desde Gaspar Hernández hacia Sosúa y hacia Río San Juan.