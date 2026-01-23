Presentan Red de Multiplicadores para impulsar participación política de dominicanos en el exterior

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

NUEVA YORK.- El “Proyecto 300 con Leonel” en esta ciudad presentó oficialmente la “Red de Multiplicadores”, una innovadora estructura de organización diseñada para fortalecer la participación política del dominicano en el exterior, generando crecimiento y la movilización social a través de un modelo altamente efectivo.

Geraldo Rosario, coordinador general del proyecto político, indicó que La Red de Multiplicadores se fundamenta en la idea de que la verdadera fuerza de un proyecto político reside en su gente organizada.

Bajo este modelo, cada integrante se convierte en un multiplicador activo, con el compromiso de invitar y conectar varias personas de su entorno, creando redes de confianza que se expanden de manera ordenada y sostenible, precisa.

“Un requisito fundamental es que sus integrantes no deben estar afiliados al partido Fuerza del Pueblo (FP) con el objetivo mantener su reciedumbre de fuerza externa real y constatable", precisa Rosario.

Este sistema permite transformar el apoyo espontáneo en una estructura real, con roles definidos, coordinación territorial y seguimiento constante.

Coordinadores y multiplicadores trabajan de forma articulada, manteniendo un mensaje unificado y una organización disciplinada, con el objetivo de construir una fuerza sólida de ciudadanos que tradicionalmente no participan políticamente, pero a través de nosotros se comprometen con el proyecto de nación que encarna el doctor Leonel Fernández.

El mensaje del Proyecto para los dominicanos del exterior será transmitido de ciudadano a ciudadano, fortaleciendo valores, promoviendo la unidad y generando un sentido de pertenencia que trasciende la política tradicional.

"El reto que tenemos es crecer cada día para poder sacar del gobierno al PRM, que tanto daño está haciendo a nuestros familiares que residen en la RD", sostiene.

Con esta iniciativa, “300 con Leonel” entra en una nueva etapa de organización moderna y participativa, con la meta de alcanzar entre 30 y 50 mil dominicanos residentes en el exterior, organizados, activos y conectados por territorio, reafirmando su compromiso por un mejor país.

“Hoy no estamos anunciando una idea, estamos poniendo en marcha una organización. La Red de Multiplicadores demuestra que cuando la gente se une con propósito, el crecimiento es imparable", dijo.

"Aquí cada persona cuenta, cada esfuerzo suma y cada voz importa, porque el futuro no se improvisa, se organiza”, concluyó diciendo Rosario.