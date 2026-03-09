Hermanos Musulmanes de Sudán, la organización designada como terrorista por Estados Unidos

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El Gobierno de Estados Unidos designó este lunes como organización terrorista a la facción de los Hermanos Musulmanes en Sudán, acusados de dificultar la resolución del conflicto en ese país africano y mantener vínculos estrechos con la Guardia Revolucionaria y el Gobierno de Irán.

"Hoy, el Departamento de Estado designó a los Hermanos Musulmanes sudaneses como Terrorista Global Especialmente Designado y tiene previsto designar al grupo como Organización Terrorista Extranjera, con efecto a partir del 16 de marzo de 2026", precisó la agencia estadounidense en un comunicado.

La decisión se produce después de que Washington designara como terroristas a los Hermanos Musulmanes de Egipto, Jordania y Líbano, y en medio de la guerra lanzada por EE.UU. e Israel contra la República Islámica, en la que ya han muerto el líder supremo iraní, Alí Jameneí, cientos de personas y al menos siete militares estadounidenses.

Según el Departamento de Estado, los Hermanos Musulmanes sudaneses ejercen "una violencia sin restricciones contra civiles para socavar los esfuerzos encaminados a resolver el conflicto en Sudán y promover su ideología islamista violenta".

También culpa a esa facción de realizar "ejecuciones masivas de civiles" y recibir entrenamiento y apoyo de la Guardia Revolucionaria de Irán, al que Washington acusa de financiar y dirigir "actividades malignas a escala global" como "principal Estado patrocinador del terrorismo en el mundo".

"Estados Unidos utilizará todas las herramientas disponibles para privar al régimen iraní y a las facciones de los Hermanos Musulmanes de los recursos necesarios para participar en actos de terrorismo o apoyar este tipo de actividades", concluye el comunicado.

La designación implica el bloqueo de todos los bienes e intereses de las personas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos, así como la prohibición a ciudadanos estadounidenses de realizar negocios con ellas.

Las sanciones a estas ramas de los Hermanos Musulmanes se produjeron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara un decreto en noviembre que ordenaba a su Gobierno catalogar como terrorista a ese movimiento por sus vínculos con el grupo islamista Hamás, considerado organización terrorista por Washington.

La brigada al-Baraa Bin Malik de los Hermanos Musulmanes de Sudán fue designada por EE.UU. en septiembre pasado por su papel en la guerra en la nación africana.