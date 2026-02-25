Premios Soberano 2026 tendrá segmento musical de Toño Rosario

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El merengue tendrá una de sus noches más vibrantes en la edición número 41 de los Premios Soberano, con la participación, por primera vez en su exitosa carrera, del carismático merenguero Toño Rosario en un segmento musical especialmente concebido para la gala.

La producción del evento reveló que Rosario protagonizará uno de los números centrales de la ceremonia, convirtiéndose en el segundo artista confirmado dentro de la cartelera musical de este año.

De esta manera, el equipo liderado por el productor general César Suárez Jr. continúa develando la columna vertebral artística que dará forma al espectáculo más importante del arte y la cultura dominicana.

El llamado “Kukito” adelantó que su participación será un recorrido por algunos de los éxitos más emblemáticos de su repertorio, en un segmento cargado de ritmo, color y energía.

“Para mí es un honor subir por primera vez al escenario de los Premios Soberano con un segmento propio.

El público puede prepararse para cantar y bailar conmigo esos merengues que han marcado generaciones. Será una noche inolvidable”, expresó el artista.

La ceremonia se celebrará el miércoles 18 de marzo en la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito, escenario emblemático de las grandes celebraciones culturales del país.

La gala será transmitida a nivel nacional por Color Visión (Color Visión), mientras que en Estados Unidos podrá verse a través de Univisión y la plataforma de streaming ViX, ampliando así su alcance internacional.

La conducción estará a cargo del humorista Irving Alberti y la comunicadora Georgina Duluc, quienes asumirán el reto de llevar el hilo conductor de una noche que promete emociones, reconocimientos y grandes momentos musicales.

La esperada alfombra roja iniciará a las 7:00 de la noche, bajo la conducción de Karen Yaport, Amara La Negra, Josell Hernández y Sophía Sanabria, quienes darán la bienvenida a las figuras más destacadas del arte nacional e internacional.

Los Premios Soberano cuentan con el copatrocinio de Cervecería Nacional Dominicana y BanReservas. Desde 1985, la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) reconoce lo mejor del arte y la cultura a través de estos galardones, consolidándose como la plataforma de mayor prestigio para celebrar el talento dominicano.

Con la confirmación de Toño Rosario, la producción reafirma su apuesta por un espectáculo de alto nivel –también se anunció la participación de la reina del merengue Milly Quezada–, donde tradición y contemporaneidad se unirán para celebrar, por todo lo alto, 41 años de historia artística.