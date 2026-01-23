Revelan lista de los 100 peores caseros en Nueva York: en estos edificios viven dominicanos

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

NUEVA YORK.- El Defensor del Pueblo en esta ciudad, Jumaane Williams, publicó en esta semana su lista anual "los 100 peores propietarios de inmuebles”, exponiendo a los propietarios con más violaciones en 2025.

Muchos de estos landlords poseen edificios en el Alto Manhattan donde residen cientos de familias dominicanas, entre otras etnias.

Estos son los 10 peores propietarios de viviendas en NYC: Margaret Brunn con 4,872 infracciones en 24 edificios, Donald Hastings con 3,889 en 36 edificios, Barry Singer con 2,885 en 15 edificios, Joseph Cafiero con 2,871 en 19 edificios, y Peter Fine con 2,206 en 7 edificios.

Asimismo, Robyn Lucas con 2,101 infracciones en 14 edificios, Yonatan Bahumi con 1.801 en 34 edificios, Claudette Henry con 1,738 infracciones en 25 edificios, Joseph Pistilli con 1,656 en 8 edificios, y David Tennenbaum con 1,549 en 14 edificios.

Margaret Brunn y Donald Hastings están asociados con la misma empresa, A&E Real Estate Holdings. Juntos gestionan 60 edificios y tienen un promedio de casi 9000 infracciones abiertas, afirmó Williams. Lista completa = https://www.landlordwatchlist.com/

"Esta lista es más poderosa cuando se usa para organizar, y estoy recorriendo las calles con cientos de inquilinos para darles las herramientas que necesitan y puedan actuar", añadió Williams.

La semana pasada la ciudad ganó un acuerdo de $2,1 millones de dólares contra A&E Real Estate Holdings, para abordar el acoso a inquilinos y las condiciones peligrosas en 14 edificios distribuídos en Brooklyn, Manhattan y Queens.

Algunos de estos inmuebles se encuentran en el Alto Manhattan, especificamente en el No. 2 de la calle Ellwood, el 342 y 350 de la avenida Fort Washington, donde residen decenas de familias dominicanas.